Algérie: Extension du tramway de Constantine - La 1e tranche réceptionnée courant 1er trimestre 2019

- Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a annoncé dimanche à Constantine la réception "d'ici à la fin du 1er trimestre 2019" de la première tranche du projet d'extension de la ligne du tramway depuis la station de Zouaghi Slimane jusqu'à l'entrée de la nouvelle ville Ali Mendjeli.

M. Zaâlane qui s'exprimait en marge d'une visite de travail et d'inspection du chantier, a indiqué que les travaux de réalisation de la première tranche de la ligne d'extension du tramway de Constantine qui s'étend sur plus de 6 km étaient "en phase finale" et que le tronçon sera réceptionné "dans environ deux mois et demi".

"Un plan d'action a été élaboré et des mesures pratiques ont été mises en place pour permettre la réception dans les délais impartis de ce projet important au triple plans social, économique et environnemental", a souligné le ministre qui a salué la motivation des responsables locaux dans le suivi de ce chantier.

Rappelant que la réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le ministre a mis en avant l'impact de l'extension du tramway de Constantine dans l'amélioration des conditions de déplacement des 400.000 habitants de la ville Ali Mendjeli et les 90.000 étudiants des universités que traverse cette ligne d'extension.

Le tramway de Constantine assure actuellement le transport d'environ 30.000 voyageurs/jour. Avec la mise en service de la ligne d'extension totalisant un linéaire de plus de 10 km (plus de 4km de l'entrée d'Ali Mendjeli à l'université Constantine 2 Abdelhamid Mehri), le nombre des voyageurs qui bénéficieront de ce moyen de locomotion sera doublé, a souligné le ministre.

La première tranche de la ligne d'extension du tramway de Constantine sera renforcée par 24 nouvelles rames en plus des 20 rames déjà opérationnelles sur la première ligne du centre ville à la cité Zouaghi Slimane pour améliorer le service offert, a fait savoir Abdelghani Zaâlane qui a fait part de l'ambition de réaliser une extension de la ligne du tramway vers l'aéroport international Mohamed Boudiaf.

La qualité de la mobilité urbaine figure parmi les critères adoptés mondialement dans le classement des pays développés, a rappelé le ministre, précisant que "l'Algérie a franchi des pas géants dans ce sens, grâce aux investissements colossaux concrétisés durant les deux dernières décennies".

Plus de 130 milliards de dollars ont été investis durant ces deux dernières décennies dans la réalisation de tramways dans sept villes, modernisation des ports et développement des aéroports et promotion des voies ferrées, entre autres, a rappelé le ministre, tout en mettant l'accent sur l'importance des réalisations dans l'accompagnement des efforts du développement économique du pays.

Le ministre a assisté au cours de son passage à Constantine aux premiers essais techniques de la ligne d'extension du tramway, avant de se diriger vers la wilaya de Skikda, où il procédera à une visite de travail de deux jours.