Algérie: Elaborer des références de formation pour toutes les catégories de personnels du secteur

Relizane — La ministre de l'Education nationale Nouria Benghabrit a affirmé, dimanche à Relizane que son département ministériel oeuvre actuellement à élaborer des références de formation pour toutes les catégories de personnels du secteur.

Intervenant lors d'une rencontre avec les fonctionnaires du secteur de l'éducation, au siège de la wilaya de Relizane, la ministre a mis en exergue l'importance accordée à la formation. "Nous oeuvrons actuellement à élaborer des références de formation pour toutes catégories des personnels de l'éducation y compris les directeurs d'établissements et les inspecteurs".

"Nous sommes conscients de la mission délicate et difficile qu'assument les directeurs et les inspecteurs face aux évolutions que connait notre système éducatif. C'est dans ce but que nous nous appuyons sur la formation, touchant même les directeurs et les inspecteurs afin de les accompagner en vue d'améliorer leurs performances et leur rendement dans un cadre marqué par la célérité et la pérennité", a souligné la ministre.

Dans ce contexte, la ministre a estimé que "les élèves de l'actuelle génération diffèrent de ceux du passé. Les exigences des métiers de ce secteur ont changé, d'où la nécessité de s'adapter à ces changements pour améliorer constamment les performances et bâtir une école de qualité répondant aux attentes de la société".

S'adressant aux fonctionnaires du secteur, la ministre a affirmé que leur responsabilité est lourde. "Vous êtes les mieux placés pour connaître les points faibles et vous connaissez là où nous devons intervenir pour corriger ces insuffisances dans chaque matière et dans chaque palier", a-t-elle estimé appelant les personnels du secteur à fournir davantage d'efforts pour faire face aux menaces visant ce secteur à la veille d'importants rendez-vous politiques et à une période décisive de l'année scolaire.

La ministre de l'éducation nationale effectue une visite de travail et d'inspection de deux jours dans la wilaya de Relizane. Elle inaugurera et visitera, lundi, plusieurs établissements scolaires dans différentes régions de la wilaya. Elle donnera le coup d'envoi de la 2ème édition du projet "Aklam Biladi" (les plumes de mon pays) et assistera à diverses activités culturelles.