Congo-Kinshasa: CAFCO forme les avocats sur les contentieux électoraux

Le Cadre permanent de concertation de la femme congolaise (CAFCO) forme du 14 au 16 janvier à Kinshasa une trentaine d'avocates et avocats de Kinshasa sur les contentieux électoraux du processus en cours. Cette formation de trois jours est organisée avec l'appui du PNUD dans le cadre du projet d'accompagnement des femmes dans le processus électoral.

« Après les élections, quand on publie les résultats, tout le monde ne peut pas être d'accord. Il y a des personnes qui vont saisir les cours et tribunaux et vont aller en contentieux électoral de résultats. C'est comme ça que nous avons programmé trois jours de formation pour pouvoir outiller suffisamment les avocates pour qu'elles puissent accompagner certaines candidates qui voudront bien aller vers les cours et tribunaux pour réclamer si jamais elles ont été lésées par les résultats », a expliqué Me Lisette Mavungu, avocate du Barreau de Kinshasa Gombe et formatrice.

Sur environ 343 affaires reçues par la cour suprême de justice en 2006 lors des contentieux électoraux, 30 affaires seulement avaient été déclarées recevables et fondées contre 208 jugées irrecevables et 79 jugées recevables et mais non fondées. CAFCO a initié cette formation pour que pareilles situations ne se reproduisent plus, indique Me Lisette Mavungu.