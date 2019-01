Burkina Faso: Policiers tués à Nafona - L'Unapol condamne et décide de porter plainte

Deux policiers, notamment le commandant de corps urbain de Banfora, Wolé Gilbert Sangaré et le commissaire du district de Soubakaniédougou, Telesphore Kyélem ainsi qu'une dame ont trouvé la mort le samedi 12 janvier 2019 à Nafona, village situé à environ 70 km de Banfora suite à une opération d'interpellation.

Selon l'Unapol, les événements qui se sont produits à Nafona sont « inadmissibles, inacceptables et intolérables » dans un Etat de droit. «Ce qui est plus inadmissible c'est l'attitude du gouvernement et de la hiérarchie policière.

Nous sommes à présent convaincus que les policiers sont orphelins de leur hiérarchie au vu de son inaction et de son manque d'initiative face aux problèmes des policiers.

La hiérarchie se contente de dire qu'il faut effectuer telle ou telle mission sans mesurer l'ampleur du risque » a déploré le secrétaire général de l'Unapol Armyao Zongo.

A en croire les conférenciers du jour, l'accomplissement des missions « dangereuses » par la police, à qui le gouvernement semble refuser et sans aucune raison « valable » toute protection, doit interpeller la hiérarchie à prendre toutes les précautions nécessaires pour la sécurité du policier afin d'éviter de les endeuiller ainsi que leurs familles : « quand il n'y a pas de moyen c'est inadmissible d'envoyer des policiers à l'abattoir.

Le degré de risque a augmenté au Burkina Faso et nous le savons tous. Il appartient à la hiérarchie de se rendre compte qu'il faut des moyens de protection pour les policiers ».

Au gouvernement, l'Unapol appelle à la fermeté parce que selon elle, le pays se meurt et malgré l'état d'urgence les attaques se poursuivent. A l'endroit de la population, l'Unapol a condamné fermement les comportements « barbares et inhumains » envers les policiers. «Aucune police au monde n'est à l'abri des incidents de tirs.

Nous rappelons à la population de ce pays que les policiers sont aussi des Burkinabè et comme elle, ils ont aussi droit à la vie et bénéficient de l'ensemble des droits de l'homme garantis par la constitution et les instruments juridiques internationaux.

Vous ne pouvez pas demander à la police d'assurer votre sécurité pendant que vous lynchez lâchement et sauvagement des policiers en mission dans une République » a affirmé le secrétaire général.

L'Unapol a par ailleurs annoncé qu'elle portera très prochainement plainte auprès des juridictions compétentes contre les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ces actes « ignobles » qui ont coûté la vie à deux des leurs.

En attendant, la police nationale observe un arrêt de travail pendant que l'Unapol dépêche une équipe ce jour sur les lieux du drame.