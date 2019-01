Burkina Faso: Brassard noir - « Il faut étendre l'état d'urgence à tout le territoire national »

L'Organisation de la société civile Brassard noir a organisé, le vendredi 11 janvier 2019 à Ouagadougou, un point de presse sur la situation nationale. Lors de la rencontre, il a été annoncé la mise en place prochaine des Comités de défense de la république (CDR) dans le but d'organiser une vigilance communautaire en appui aux Forces de défense et de sécurité (FDS).

La future salle de conférences du Centre de presse Norbert Zongo n'est pas fin prête, mais elle offrait beaucoup d'espace. Il y avait plus de journalistes que de militants en brassards ou en T-shirts noirs. Des bouts de fils électriques pendant au plafond, qui attend un dernier coup de pinceau, montrent que l'endroit sera bien éclairé quand tout sera fini. En attendant, les participants pouvaient compter sur la lumière du jour qui pénétrait par les grandes ouvertures taillées dans le mur.

Par la voix de son président, Boukaré Conombo, le Brassard noir « condamne avec véhémence les massacres barbares dont a été victime la communauté peuhle de Yirgou et demande une enquête sérieuse afin de situer les responsabilités ». L'organisation appelle la population burkinabè à la vigilance et « à ne pas tomber dans le piège des terroristes, qui veulent saper notre cohésion nationale et détruire notre vivre-ensemble ».

La rencontre avec les hommes de médias a été une occasion pour ces acteurs de la société civile de « rappeler à l'opinion nationale et internationale que les attaques terroristes que le Burkina Faso connaît depuis un certain temps sont soutenues par des complices internes et externes aux desseins inavoués ».

Initiative pour soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS)

Le Brassard noir invite tous les Burkinabè à la cohésion nationale et à participer activement à la lutte contre « ce phénomène mondial qu'est le terrorisme, dont les principaux acteurs sont des hommes sans foi ni loi et sans religion ni ethnie ». Tout en appelant à la mobilisation, l'organisation de la société civile veut mettre sur pied une structure organisationnelle et opérationnelle à laquelle se joindront des volontaires à travers tout le pays.

Pour M. Conombo, le citoyen lambda est l'élément essentiel pour la garantie de la sécurité dans le pays et elle ne sera possible sans son implication. « Le citoyen doit s'impliquer dans la recherche de la paix en dénonçant, dans sa zone de résidence ou de fréquentation, toute personne aux agissements jugés suspects aux Forces de défense et de sécurité (FDS) », a indiqué le leader du Brassard noir.

Il a appelé la population à participer, dans les prochains jours, à la tenue de l'assemblée générale de l'organisation qui verra la mise en place de Comités de défense de la république (CDR). M. Conombo a précisé que les CDR se fixent pour objectifs, entre autres, de participer activement, en synergie d'action avec les populations, les FDS et les politiques, à la préservation de la sécurité des personnes et des biens ; de lutter contre la corruption, l'incivisme et le terrorisme en organisant une vigilance communautaire mettant l'accent sur la veille citoyenne.

En outre, le Brassard noir demande à Roch Marc Christian Kaboré, chef suprême des armées, d'étendre l'état d'urgence à tout le territoire national et d'accélérer les réformes de l'armée nationale.