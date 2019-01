Ile Maurice: Vol à bord d'un avion d'Air Mauritius - deux Chinois écopent d'un an de prison

À bord d'un vol d'Air Mauritius à destination de Hong Kong, ces deux ressortissants chinois avaient dérobé 10 000 euros (environ Rs 400 000) à un passager. Reconnus coupables de vol, ils ont écopé d'un an de prison. Ainsi en a décidé le magistrat Sacheen Boodhoo de la cour intermédiaire. Ils seront toutefois incessamment libérés, étant donné qu'ils ont passé pratiquement neuf mois en prison.

C'est dans la nuit du 29 au 30 mars 2018 que Li Guangguo, 43 ans, et Zhang Zhengkun, 38 ans, ont quitté Maurice pour Hong Kong à bord du vol MK 547. Ils étaient venus au pays pour affaire. Une fois dans l'avion, les deux habitants de Henan avaient volé une somme de 10 000 euros au préjudice d'un passager, un homme d'affaires résidant à Belle-Vue Maurel.

Ce dernier avait fait une déposition au Central Criminal Investigation Department. L'homme d'une quarantaine d'années a relaté que c'est lorsqu'il s'est rendu dans un bureau de change à Hong Kong qu'il a constaté que 10 000 euros (Rs 400 000) avaient disparu de son sac.

Lors d'un énième voyage à Maurice - ils ont visité le pays à 10 reprises de 2017 à leur arrestation -,Li Guangguo et Zhang Zhengkun ont été arrêtés par les officiers de l'Anit-Robbery Squad et les officiers du Passport and Immigration Office. Les deux fermiers, qui détiennent des visas touristiques, ne passaient pas plus de trois jours à Maurice.

Les policiers de l'Anti-Robbery Squad ont saisi des liasses de papier taillées à la dimension de billets de banque lors de l'arrestation des deux ressortissants chinois. Des fausses coupures de deux dollars américains, des euros et des dollars ont également été retrouvées. Aucun exercice de comptage n'a cependant été effectué.

Dans un premier temps, Zhang Zhengkun et Li Guangguo ont nié les allégations portées contre eux. Il n'empêche qu'ils ont plaidé coupable sous une accusation de «larceny committed by two individuals on board an aircraft in flight against a passenger», en vertu de l'article 5(1) (4), 7(A) de la First Schedule of the Civil Aviation (Hijacking and other offenses), lors de leur comparution en cour intermédiaire.

Ils ont demandé la clémence du magistrat. «Nous sommes des fermiers pauvres et nous avions planifié de commettre un vol. Nous présentons nos excuses et promettons de ne plus commettre un tel acte illégal. Nous demandons à la Cour de prendre en considération notre statut familial. Nous sommes pères de famille», ont-ils plaidé.

Ils ont retenu les services de Me Anupam Kandhai.