Congo-Kinshasa: Célestin Musao Kalombo - Un baobab atterrit à l'Assemblée Nationale !

Un vent nouveau est le bienvenu à l'Assemblée Nationale du Parlement congolais. Le quitus de son électorat lui a été donné dans les urnes, le dimanche 30 décembre 2018 et, en date du samedi 12 janvier 2018, il était temps pour la CENI de le confirmer.

Il s'agit du Professeur Célestin Musao Kalombo Mbuyu, Notable de la province de Haut-Lomami et, plus particulièrement, du territoire de Kabongo. Oui, il vient d'une rude compétition où il a dû arracher la victoire à ses adversaires. Sa victoire se veut celle de tout un peuple, mais aussi et surtout la récompense à l'excellence dont fait preuve un fils du terroir. D'ores et déjà dans la peau d'un passionné serviteur sans passion, Célestin Musao Kalombo Mbuyu porte d'office la voix de ce grand peuple Luba du Katanga à la Chambre basse du Parlement congolais.

Victoire méritée

Très réclamé depuis des lustres dans son fief natal, Célestin Musao Kalombo n'a pas délaissé ses frères et sœurs qui auront longtemps juré sur sa maestria. En effet, sa victoire n'a pas surpris son électorat ; car, comme l'a soutenu un Chef coutumier du coin au téléphone de vos fins limiers, ce Notable de Kabongo était en pôle position pour rafler de bon aloi un siège. A tout prendre, attaquant de pointe de la communauté Balubakat de Kabongo, Célestin Musao a été, massivement, voté sur la liste de candidats engagés dans la course à la députation nationale dans cette partie du territoire nationale. Il appert que son bref séjour sur terrain, vers la fin de la campagne électorale, aura suffi pour baliser la voie de son couronnement. Faut-il ainsi dire que le dépôt de sa candidature aux législatives nationales dans la circonscription électorale de ses aïeux a été, réellement, plus qu'un motif de joie pour ses nombreux électeurs qui lui ont fait confiance.

Un incurable esclave du travail au Parlement

A en croire moult témoignages de ceux qui connaissent ce nouveau représentant du peuple congolais, Célestin Musao Kalombo Mbuyu fera partie de ces perles rares dont l'Assemblée nationale congolaise a besoin. L'un des cerveaux moteurs de la faculté des Sciences Politiques et Administratives de la colline inspirée du Mont-Amba, UNIKIN, et de surcroit, Secrétaire général académique de cette redoutable université congolaise, il est certainement porteur d'une touche particulière qui dira son nom dès l'ouverture de la première session de leur législature, du reste, prévue pour mi-mars. Leader éclairé et Cadre de la plateforme électorale "Alliance pour l'avenir" que coiffe l'honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, Président du Congrès National Congolais, le Professeur Musao Mbuyu Célestin fait partie des principaux Notables de la province de Haut Lomami qui ont de l'aura palpable sur terrain. Que vive, sommes toutes, un Parlement digne pour des compatriotes intègres.