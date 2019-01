Congo-Brazzaville: Education - Déploiement des enseignants finalistes dans trois départements de la partie sud du pays

La première vague des finalistes retenus pour combler progressivement le déficit en personnel enseignant dans les établissements publics du Congo a quitté Brazzaville, le 13 janvier, à destination de la Lékoumou, du Kouilou et de Pointe-Noire.

Dans le cadre du protocole d'accord signé le 27 septembre dernier entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, 4 160 finalistes des écoles professionnelles de l'enseignement seront affectés cette année à travers le pays. Le but est de réduire au moins à 30% le déficit déploré depuis quelques années dans les écoles publiques. Pour le premier convoi mis en route dans les trois départements, ils sont au total cent soixante-deux dont quatre-vingt-huit pour Pointe-Noire, trente-cinq pour le Kouilou et trente-six pour la Lékoumou.

Ces enseignants affectés au préscolaire, au primaire, au collège et au lycée sont sortis de l'Ecole normale supérieure, de l'Ecole nationale des instituteurs, de l'Ecole nationale des beaux-arts et du Collège d'enseignement technique féminin. Selon les termes du protocole d'accord, ces finalistes une fois affectés, percevront une bourse mensuelle de 75 000 FCFA (lycée), 60 000 (collège) et 50 000 FCFA (primaire).

Affecté à Pointe-Noire, William Boya est finaliste, option Histoire-Géographie : « Nous sommes en train de voyager pour Pointe-Noire où le gouvernement nous a affectés pour répondre au besoin du déficit en personnel enseignant dans ce département. Nous avons choisi, chacun en ce qui le concerne, le département où il va travailler. Après avoir reçu la mise en route, nous voici aujourd'hui dans les bus pour le départ. Ce qu'il faut signaler, nous n'avons dépensé aucun franc, tout le voyage a été pris en charge par le gouvernement », a-t-il expliqué.

Co-président de la Coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement (CDEPE), Herman Nzaba Nguila pense que le processus d'intégration est bien en marche. D'après ses explications, 2 950 finalistes seront affectés dans un premier temps en attendant la signature de la liste additive par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation pour en faire 4 160. « Dans le protocole d'accord, nous nous sommes dits que les collègues doivent partir et le recrutement s'en suivra. Chaque année, on va recruter une partie. Pour cette année, l'enveloppe allouée pour le recrutement est à cinq milliards FCFA pour la santé et l'enseignement », estime-t-il, annonçant que ceux de la partie nord quitteront Brazzaville jeudi et vendredi prochains à destination des départements de la Likouala et de la Cuvette.

Même son de cloche du côté du porte-parole de la CDEPE qui estime qu'ils sont pratiquement au bout du tunnel après cinq ans d'attente. Balladur Balenda a rappelé que leur collectif compte actuellement douze mille finalistes en instance d'intégration à la Fonction publique. Il espère qu'après cette première partie d'affectation, l'Etat mettra tout en œuvre en ajoutant d'autres afin de réduire le déficit d'ici à 2022. « Nous félicitons le gouvernement pour l'acte qui a été posé mais nous lui demandons également de respecter les principes du protocole d'accord afin que ceux qui sont affectés ne puissent pas souffrir de faim en versant chaque fin du mois la bourse et que d'ici au mois de mars, les quotas soient publiés pour que tout le monde soit intégré à la Fonction publique », a exhorté le porte-parole de la CDEPE.