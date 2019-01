Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "Sony Labou Tansi / Naissance d'un écrivain " de Céline Gahungu

Publié le 10 janvier, en deux cent quatre-vingt-huit pages, l'ouvrage passe au peigne fin Sony Labou Tansi, l'écrivain des deux rives du Fleuve Congo.

Dans son ouvrage, l'auteure part d'un questionnement classique : « Qui est Sony Labou Tansi ? ». Dans ses recherches, l'essayiste donne les réponses d'approche de celui qui est devenu un écrivain.

« Celui que l'on considère aujourd'hui comme l'un des plus grands auteurs africains d'expression française n'est pas né en un jour. Il lui a fallu s'imaginer, se fabriquer, se faire connaître et reconnaître par un Congo en proie aux convulsions de l'Histoire. Tout s'est décidé pour lui à la fin des années 1960, quand son goût de l'expérience créatrice s'est changé en un besoin, toujours plus impérieux, de construire son propre univers, dense et homogène. L'anonyme Marcel Ntsoni invente la figure flamboyante de Sony Labou Tansi, écrivain explosif qui, en marge de l'ordre littéraire, ne craint rien ni personne, dans son projet hyperbolique de fonder une nouvelle littérature. Entre les coups d'État et les fièvres révolutionnaires, le Congo a beau traverser des tempêtes, l'apprenti grand écrivain ne désarme pas. La société devient paroxystique ? À l'écriture d'aller plus loin encore en lui administrant son paroxysme à elle, jusqu'à faire voler en éclats ses normes et ses institutions », écrit Céline Gahungu.

Et de poursuivre: « Scénarios existentiels et fictions compensatoires aident le jeune Sony à modeler son œuvre et son identité mais, l'exposent aussi à de multiples contradictions : affirmer publiquement son statut d'écrivain et assouvir sa haine du régime au pouvoir ; s'attaquer à une France taxée de néocolonialisme et tenter d'y diffuser ses écrits ; démolir les figures d'autorité et partir en quête de conseillers, d'intercesseurs et de pères littéraires ».

Céline Gahungu de reconnaître: « Pour l'essentiel inédits, les premiers écrits donnent l'image d'une création débondée, véritable geyser de lave, de boue et de sang. Dans l'espace privé des manuscrits, tout peut se dire, des folies les plus intimes aux visions les plus impitoyables. Vivre l'écriture comme le seul absolu, au-delà des tabous, telle est l'expérience hors norme sur laquelle Sony Labou Tansi cherche à édifier la destinée qu'il s'est choisie : devenir écrivain, au sens radical du terme, c'est-à-dire démiurge ».

Agrégée, docteure de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université où elle est chargée de cours, Céline Gahungu est chercheuse associée à l'ITEM/CNRS et y co-dirige l'équipe « Manuscrits francophones ». Ses recherches portent sur les archives des littératures africaines.

CNRS EDITIONS

Discipline : Littérature

Collection : Planète libre

Publication date : 10/01/2019

Auteurs : Céline GAHUNGU

ISBN : 978-2-271-12445-6

Format : 15.0 x 23.0 cm

Reliure : Broché

Pagination : 288