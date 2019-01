Maroc: Congrès sur les relations luso-marocaines

La riche et longue relation entre le Maroc, et le Maghreb en général, d'une part, et le Portugal et la péninsule Ibérique, d'autre part, sera mise en valeur lors d'un congrès les 15 et 16 février prochain à Agadir, indique un communiqué de l'Université Ibn Zohr qui organise l'événement en partenariat avec son homologue de la ville d'Evora.

Placé sous le thème: « Histoire, mémoire et patrimoine », le congrès fait suite à une première édition tenue l'an passé à Evora, à 130 km au sud de Lisbonne. «Les relations luso-marocaines présentent des spécificités propres par rapport à celles que le Maroc entretient avec d'autres pays européens, ce qui laisse des empreintes distinctives dans la mémoire collective des deux pays », relève le communiqué.

Dans un contexte global et méditerranéen où les initiatives transnationales jouent un rôle toujours plus important, «nous souhaitons, à travers cette manifestation scientifique, renforcer les contacts et intensifier les liens et les échanges entre le Maroc et le Portugal dans le domaine des humanités et des sciences sociales», poursuit la même source. Le congrès s'articule autour de plusieurs axes portant notamment sur les relations militaires, diplomatiques et économiques, la médecine et la science, le patrimoine matériel et immatériel, les religions et les minorités, ainsi que les langues, la littérature et les arts.