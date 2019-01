Maroc: Démocratie participative - L'Espace associatif et ses partenaires passent au bilan

Près de 18.000 personnes ont été sensibilisées dont 894 au niveau des sessions de formation dans le cadre du programme «Appui au processus de participation démocratique», à travers un consortium formé par le Mouvement pour la paix (MPDL) et Oxfam Intermón, en partenariat avec l´Espace associatif.

Lors d'un point de presse organisé, lundi à Rabat, Abdelouahed Ghazi, coordinateur national du projet, a commenté ces chiffres en soulignant que ce résultat positif a contribué à l'amélioration de la communication et du dialogue entre les différents acteurs locaux, d'autant que ce sont 359 personnes qui ont participé aux activités de mise en place des mécanismes au niveau de 19 communes, relevant de trois provinces, à savoir Oujda, El Hoceima et Larache.

« Le programme a pu donc apporter son soutien au processus de bonne gouvernance démocratique à travers le développement des capacités des acteurs locaux et la mise en œuvre de mécanismes de participation citoyenne qui garantissent l'égalité entre les hommes et les femmes », a ajouté le coordinateur national relevant de l'Espace associatif.

Et d'ajouter : « Nous pouvons dire aujourd'hui que les nouvelles dispositions constitutionnelles et législatives en matière de démocratie participative ainsi que ses concepts sont connus et contribuent à l'amélioration de la communication entre les acteurs locaux».

Représentante de l'organisme espagnol Mouvement pour la paix, Silvia Kaissy, a indiqué que ce projet ambitionne de développer des programmes à même de promouvoir les mécanismes de participation, et consolider les fondements de l'Etat de droit. « Nous sommes heureux de voir réalisés des objectifs dans le domaine de la masculinité positive, de l'épanouissement des jeunes et de la violence contre les femmes», a-t-elle précisé.

Pour Camilia Raouyane, représentante d'Oxfam, l'engagement dans ce projet relève du sens de justice sociale et de la participation démocratique et citoyenne. «C'est pourquoi, nous sommes fiers de ces résultats, notamment au niveau des agents de la masculinité positive et de l'égalité entre femmes et hommes, à travers les activités menées dans les trois provinces», a-t-elle noté.