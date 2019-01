Maroc: Le pays en opération de charme au Salon du tourisme d'Oslo

C'est au Reiselivsmessen d'Oslo, l'un des salons les plus populaires de l'industrie du tourisme en Scandinavie, qui s'est tenu du 11 au 13 janvier, que le Maroc a marqué sa présence pour dévoiler la diversité et la richesse de l'offre touristique nationale sous toutes ses facettes.

Soigneusement aménagé par l'Office national marocain du tourisme (ONMT), sur une superficie de 50 m2, le pavillon marocain offrait une vaste palette de choix pour faire rayonner la destination Maroc et lui conférer une plus grande visibilité auprès des visiteurs et des représentants d'autres pays.

Soulignons que l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Oslo, Mme Lamia Radi, était présente lors de l'inauguration de l'édition 2019 de ce Salon qui se tenait au centre des expositions de Telenor Arena, situé au coeur de la capitale norvégienne et qui vise à braquer les projecteurs sur de nombreuses destinations mondiales, ainsi qu'à promouvoir les atouts dont regorge chaque pays, rapporte la MAP.

Cette foire internationale a constitué une belle aubaine pour les tour-opérateurs, d'ici ou d'ailleurs, qui saisissent l'occasion pour organiser des voyages directs ou des tournées pour explorer de nouveaux lieux en Scandinavie ou d'autres régions avoisinantes.

Erigé dans le respect de l'architecture marocaine en concoctant un savant mélange d'authenticité et de modernité, le stand marocain a mis à la disposition de ses visiteurs une documentation, aussi riche qu'attractive, sur l'offre touristique du Royaume, mais aussi des publications évoquant les attraits des circuits touristiques, la beauté des sites naturels et le charme de ses villes impériales.

Et pour répondre aux demandes d'information de tout un chacun, la documentation a été présentée en deux langues, l'anglais et le norvégien. La qualité d'accueil n'étant pas en reste, des espaces de communication étaient aussi réservés à l'attention des médias et des professionnels du tourisme internationaux.

Cette année, le Maroc était aussi représenté par les compagnies aériennes Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc, en plus des agences de voyages Atlas Tours, basée à Agadir, et Zbartravel, située à Ouarzazate et M'hamid El Ghizlane.

Sans surprise, et dès le premier jour, le pavillon marocain a vu l'affluence d'un public nombreux venu découvrir les potentialités touristiques du Royaume, allant du balnéaire au culturel, en passant par le tourisme rural, le tourisme sportif, et les différents produits de niche (golf, randonnées...).

Chaque année, ils sont des dizaines de milliers à effectuer le voyage pour découvrir, voire redécouvrir les beautés du Royaume du Maroc. Il est tout aussi clair que le pays séduit de plus en plus les touristes en provenance de l'Europe du Nord.

D'après le bureau de l'ONMT pour les pays nordiques et baltes, les chiffres sont "bons" au départ de tous les pays nordiques (Norvège, Suède, Danemark, Finlande) avec environ 119.000 touristes qui ont visité le Maroc en 2017, en progression de 27% par rapport à l'année précédente.

Au départ de la Norvège, le nombre des touristes a grimpé de 30% en 2017 pour atteindre 24.294 voyageurs, a précisé la représentation de l'ONMT à la MAP.

Si l'on tient compte uniquement des statistiques enregistrées depuis début janvier à fin octobre 2018, la tendance serait aussi positive. Quelque 17.800 touristes norvégiens ont séjourné au Maroc, affichant une progression de 14%.

Les villes de Marrakech et Agadir, desservies par la compagnie aérienne Norwegian Air Shuttle, à raison d'un vol hebdomadaire direct pour chaque liaison, restent les destinations les plus prisées par les touristes norvégiens, souligne-t-on.

En effet, le Maroc peut compter sur un ensemble d'atouts qui fondent son charme et en font une destination de choix. Outre son climat doux et ensoleillé et sa position géographique à la croisée de l'Europe et de l'Afrique, le pays regorge de sites touristiques, de monuments singuliers et de curiosités.

Marrakech, Agadir ou encore Casablanca, ainsi qu'une dizaine d'autres destinations marocaines sont visitées, tous les ans, par les touristes scandinaves en quête du beau, mais aussi du luxe incarné par la cité ocre.