Soudan: KIBIR oriente au suivi de la décision du Fonds de soutien à l'éducation

Khartoum — Le Vice-président de la République, M. Osman Mohamed Yousuf Kibir a donné ses directives pour le suivi de la décision du président de la République de créer un fonds destiné à soutenir l'éducation et à fournir les ressources nécessaires au développement de l'éducation et de sa qualité et à l'amélioration des conditions des enseignants.

Kibir a rendu hommage lors de sa réunion au Palais Républicain lundi avec la ministre de l'Éducation où il a salué le rôle de l'enseignant exemplaire.

La ministre de l'Éducation Mme. Mashaeir Al-Dawalab a déclaré que la réunion avait abouti à un certain nombre de décisions visant à résoudre les problèmes de l'éducation, des enseignants et à garantir la stabilité du processus éducatif afin d'améliorer l'éducation et l'acquisition académique.