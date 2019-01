Cote d'Ivoire/Maroc: Sportivement - Cette raclée qui dérange...

Sorties infructueuses et humiliantes pour les équipes ivoiriennes en compétitions africaines. En effet, dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions, l'Asec Mimosas, en déplacement au Maroc, a été étrillée, vendredi, par le Wac de Casablanca (2-5) ; quand le Fc San-Pedro, pour le compte de la manche aller du Tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, s'effondrait face au Nkana Fc (0-3), à Kitwe (Zambie). Des notes qui n'honorent pas ces deux formations et le football ivoirien.

Les Jaune et noir notamment, habitués des joutes africaines, sont impardonnables. Sur l'ensemble du match, ils ont joué en dessous de leurs possibilités, appliquant très mal le système 4-4-2 mis en place.

Malgré la présence de quatre éléments (Ndao, Diomandé, Sanogo et Gonazo Bi), l'Asec a perdu la bataille précieuse du secteur médian face au trio marocain conduit par l'excellent nigérian, Babatunde Michel ; à telle enseigne que le duo d'attaque Tapsoba-Bagaté était privé de balle.

En outre, le bastion défensif mimos, avec l'absence du gardien titulaire Cissé Abdoul Karim (suspendu), était sans leader et multipliait les bévues à l'image de Wonlo Coulibaly, Kouanda Souleymane, Malo et du portier Sylla Mamadou. Sur le plan tactique et du combat physique, l'Asec a manqué de rigueur et le Wac en a largement profité pour la ridiculiser.

En tout cas, les Jaune et noir ont raté leur première sortie. Ils doivent rapidement se remettre au travail pour combler leurs lacunes avant de recevoir le Lobi Stars (2e du groupe A avec 3 points +1), le 19 janvier, à Abidjan.

Les Mimos qui rêvent d'aller le plus loin possible, se doivent de gagner tous leurs trois matches à domicile. Cela sera un exercice difficile mais la mission est possible. Il suffit d'y croire, en mettant le cœur à l'œuvre et en faisant preuve de rigueur tactique et d'efficacité en attaque.

Où Salif Bagaté, la nouvelle recrue (auteur d'un but à Rabat) associée à Amed Touré et Tapsoba, peut valoir de réelles satisfactions. L'ex-sociétaire de Bouaké Fc a de la volonté et du dynamisme dans son pied gauche.

Contrairement à l'Asec qui participe à un mini championnat, le sort du Fc San-Pedro tient à une seule rencontre.

Renverser la vapeur à domicile c'est-à-dire gagner la manche retour contre le Nkana Fc avec un écart de quatre buts, s'annonce utopique. Même si le football est une science inexacte, avouons que les carottes sont cuites pour les Portuaires.

C'est dommage pour cette jeune équipe qui séduit par sa qualité technique et son enthousiasme. Il ne lui reste (nous le pensons) qu'à se battre pour monter sur le podium au terme de la saison. Afin de pouvoir repartir à la conquête de l'Afrique avec plus d'arguments.