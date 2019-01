Cote d'Ivoire: Enrôlement Cmu - La Cgeci s'engage !

L'organisation patronale compte mobiliser tous ses membres.

« Donner force à la loi qui a institué la Couverture maladie universelle et inviter nos membres, et au-delà, tous les acteurs du secteur privé à s'y conformer ». C'est l'engagement pris, jeudi, par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgci) lors du lancement de l'opération d'enrôlement à la Couverture maladie universelle (Cmu) des travailleurs des entreprises membres de la faîtière. La cérémonie a eu pour cadre la Maison de l'entreprise au Plateau. Elle était présidée par Me Camara Adama, conseiller spécial du Premier ministre chargé du suivi et de la mise en œuvre de la Cmu.

Faisant cette profession de foi, le directeur exécutif de la Cgeci, Stéphane Aka-Anghui, a indiqué qu'il s'agira pour les entreprises de « faire enrôler leurs travailleurs suivant les nouvelles modalités mises en place par la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) avec la photocopie de la carte nationale d'identité et le numéro d'immatriculation à la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) ». Mieux, elles devront aussi assurer le prélèvement de la cotisation de 1 000 F Cfa par mois de leurs salariés et s'acquitter de leur part contributive qui est de 50% de la cotisation. Cette part contributive de l'entreprise couvrira le salarié, son conjoint légal et six enfants jusqu'à l'âge de 21 ans. Puis, il a exhorté toutes les entreprises à œuvrer au renforcement de la protection sociale de leurs salariés en se mettent en rapport avec les services de la Cnam pour procéder à leur enrôlement.

Lui succédant, le directeur général de la Cnam, Karim Bamba, a souligné que cette cérémonie consacre « l'adhésion du maillon essentiel des entreprises installées sur le sol ivoirien à ce projet social cher au Chef de l'Etat ».

Avec plus de 300 000 salariés et 3 500 entreprises regroupées en 26 groupements professionnels et associations de tous les secteurs d'activités (agriculture, mine, industrie, commerce et services) la Cgeci contribue à plus de 80% aux recettes de l'Etat. Elle constitue, de ce fait, soulignera Karim Bamba, « un interlocuteur majeur des pouvoirs publics pour la mise en œuvre de projet d'envergure tel que la Couverture maladie universelle ».

Insistant sur ce rôle moteur que peut jouer l'organisation patronale, le conseiller spécial du Premier ministre a vivement exhorté la Cgeci à « améliorer davantage son engouement pour la Cmu », le taux d'enrôlement du secteur formel étant encore « extrêmement faible ».

La cérémonie a été marquée par l'enrôlement symbolique de trois personnalités de l'organisation, dont le directeur exécutif.