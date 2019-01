Madagascar: CAT - Madagascar accueillera l'AG ordinaire et élective

Antananarivo sera la capitale du tennis africain les 14 et 15 juin prochain. L'Hôtel Colbert accueillera les 50 fédérations membres de cette instance dirigeante continentale de la petite balle jaune.

Ouverture. Pour la première fois dans l'histoire du tennis malgache, Madagascar sera l'hôte de l'assemblée générale ordinaire et élective de la confédération Africaine de tennis (CAT). Le rendez-vous est donné les 14 et 15 juin à l'hôtel Colbert. C'est la déclaration du président de la FMT, Stéphane Rakotondrainibe, hier au cours d'une conférence de presse à l'hôtel Colbert. La réunion de la CAT le 28 avril 2018 à Kigali, Rwanda a décidé d'attribuer l'organisation de cette AG à la Grande Ile. « C'est une fierté d'avoir été désigné hôte des AG et nous donnerons le meilleur de nous pour faire honneur au pays et au monde du tennis. L'organisation de cette réunion ne peut être que bénéfique pour le tennis malgache » a déclaré le numéro un du tennis malgache.

En marge de cette AG se tiendront les réunions de zones. La FTM attend la participation des 50 pays membres de CAT. Le président de la CAT, Tarik Chérif et le président de la fédération internationale, David Haggerty et son staff en plus des personnalités du tennis mondial honoreront de leur présence cette réunion. Pour Madagascar, l'organisation de ce rendez-vous est la concrétisation du dynamisme de la fédération présidée par Stéphane Rakotondrainibe. Le président de la FMT va postuler au sein du Comité exécutif de la CAT.

Depuis 2017, la FMT entreprend sans relâche des actions pour rayonner au niveau local, national, régional et international. En 2018, la fédération malgache de tennis a réalisé une progression remarquable. « On va faire un plaidoyer sur le travel grant à propos du remboursement des frais de voyage des joueurs lors de la participation aux différentes compétitions. Comme Madagascar est un peu éloigné par rapport aux autres pays, le remboursement ne couvre que les 1/3 des frais et nous demandons une attention particulière » a conclu Stéphane Rakotondrainibe.