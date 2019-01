Madagascar: Théâtre - « Le prince heureux » sera joué à la « Maison du Bonheur »

Le silence dominait les environs hier après-midi. C'était le jour de repos pour les comédiens après avoir fait une intense répétition durant le week-end.

16 jeunes malgaches joueront la pièce théâtrale intitulée « Le prince heureux » le 26 et 27 janvier à 11 heures et dans l'après-midi à 14 heures à la « Maison de Bonheur » à Ankatso. Une occasion pour les adeptes du sixième art pour se régaler !

Résumé. « Le prince heureux » est l'histoire d'une majestueuse statue qui domine une ville du haut d'une colline . Auparavant, il avait été un prince heureux, avec une vie facile et luxueuse, insouciant de ce qui se passait au-delà des murs de son palais. Maintenant il reste figé en une chose fixe, somptueuse, décoré d'or et de pierre précieuse. Mais il n'était pas heureux. De sa colline privilégiée, il peut observer la misère de la plupart des habitants de la ville et la pauvreté. Chaque nuit, il pleure car il ne peut pas offrir son aide.

Un jour, une hirondelle qui passe par la ville, en voyage vers l'Afrique, trouve refuge au pied de la statue pour y passer la nuit. Quand elle voit la tristesse du prince, elle a pitié de lui et décide de l'aider. Même en sachant qu'elle a peu de temps car l'hiver arrive et elle doit migrer vers des terres plus chaudes où elle est attendue par ses compagnes. L'hirondelle, en risquant sa vie et guidée par le prince, commence par arracher les matériaux précieux de la statue et les distribue aux personnes qui en ont besoin.

« Le prince heureux » est un conte écrit par Oscar Wilde. Mais il sera adapté par Hui Shu Ning un metteur en scène professionnel chinois. Sérieux, calme et souriant, ce réalisateur en scène né à Hongkong, il a réalisé plus de 300 spectacles. Hui Shu Ning a également créé plus d'une centaine de représentations originales au théatre. The age of Wilderness, Abraham's Tears, Keeping love, La petite fille aux allumettes, Boundless Oceans Vast Skies sont les œuvres de théatre de cet homme.

Organisé par l'association culturelle chrétienne Maison du Bonheur, la représentation théâtrale durera 70 minutes et ne sera jouée que par des Malgaches. « Nous sommes convaincus que les jeunes malgaches ont du potentiel. C'est d'ailleurs l'un de nos projets, donner une occasion à ces jeunes de développer leur talent. Nous voulons aussi construire une salle de théâtre ici, et bien sûr pour qu'ils puissent s'épanouir » a dit Emélie l'une des organisateurs de cet évènement.

Fondée en 2009, l'association « Maison du Bonheur » compte plus d'une cinquantaine de membres. Hormis les organisations culturelles, elle fait des actions humanitaires, assure des cours de langues tels que le mandarin, l'anglais, le français. Implantée à Antananarivo, cette association a une annexe à Toamasina. C'est aussi un renforcement du lien culturel entre la Chine et la Grande Ile.