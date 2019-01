Madagascar: Natifs de Fianarantsoa - Appel à une solidarité pour le développement

Dimanche dernier, à l'espace Myrah d'Ambatomaro a lieu une cérémonie de vœux du Nouvel An des Tananariviens Natifs de la province de Fianarantsoa.

L'occasion s'est pointée au comité d'organisation de reconnaître la victoire d'Andry Nirina Rajoelina dans cette partie, et les organisateurs Mme Voahangy Rasoloson ainsi que Raymond Nala, mobilisateur d'actions dans l'Amoron'i Mania de saluer avec enthousiasme le président élu. Les ministres Brunelle Razafitsiandraofa Tourisme) et Christine Razanamahasoa (Aménagement de Territoire) ont ainsi droit à la parole, en leur qualité des membres de l'exécutif originaires respectifs d'Ikongo et d'Ambatofinandrahana.

Efforts significatifs. Les cinq régions comportant la province de Fianarantsoa ont tous donné un score majoritaire à Andry Rajoelina, devait spécifier Raymond Nala en détaillant : Ihorombe (67,14%), Atsimo Atsinanana (66,65%), Vatovavy Fitovinany (66,40%), Haute Matsiatra (57,89%) et Amoron'i Mania (55,32%). Raymond Nala de faire remarquer la rude tâche qu'il avait menée pour basculer le résultat du candidat 13 entre les deux tours, grâce aux efforts significatifs des partisans d'Andry Rajoelina des 63 communes de la Région. Et lui de lancer un appel de plus de solidarité des Natifs de Fianarantsoa en vue du développement de la province.

Différentes personnalités ont été présentes lors de cette cérémonie du dimanche dernier. Il s'agit notamment du vice-président du CFM, cinq députés (Fianarantsoa, Ambositra, Manandriana, Ambatofinandrahana et Fandriana), général en retraite Dolin Rasoloson, des anciens ministres (Jean Claude Rakoto Nirina, Koto Bernard, Daniella Randriafeno) et des anciens membres du CST (Victor Razafindrakoto, Sareraka)...