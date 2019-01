Madagascar: Prestation de serment - La forme « devant les tombeaux familiaux » remise sur le tapis

Pour Emilhiot Marozara, aucun « Malagasy » n'oserait défier ses propres « Razana » ou ascendants.

La question relative à la prestation de serment du nouveau président de la République, Andry Rajoelina, a été très vite relayée dans les médias, critiquée ou soutenue par l'opinion publique.

Certains avancent que l'absence de messe et d'usage de la Bible durant la cérémonie concorde avec la laïcité de l'Etat prévue par la Constitution actuelle, d'autres estiment que le président devrait, au moins, avoir quelque chose ou quelqu'un sur laquelle ou sur qui il s'engage réellement à respecter la Constitution. Entre-temps, les débats sur la forme de prestation de serment sont remis sur le tapis. En 2018, nous avons d'ores et déjà rapporté la proposition d'Emilhiot Marozara, yltpien et consultant en finances personnelles, qui a avancé que les dirigeants et ceux qui sont assermentés doivent prêter serment sur ou devant les tombeaux familiaux.

Loi Emilhiot. « Le peuple malgache a toujours affirmé sa croyance et son respect envers les ancêtres, les « Razana ». Ils font partie de notre culture. C'est la raison pour laquelle je propose à ce qu'on abandonne la forme de prestation de serment habituelle par laquelle on ne se sent pas véritablement engagé. Qui parmi nous oserait ne pas respecter sa parole après avoir juré sur la tête de ses ancêtres ? Personne ne souhaite s'attirer la foudre des 'Razana' », explique-t-il à cette époque. Ce qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Néanmoins, il faudrait que cela revête un caractère contraignant pour que cette proposition puisse changer la donne ; élaborer et voter la « Loi Emilhiot » comme il le baptise. « Je continue de soutenir que les députés doivent élaborer une proposition y afférente et la voter lors de la prochaine session ordinaire ». En effet, l'année dernière, il a d'ores et déjà souhaité à ce que la proposition soit votée avant la présidentielle « pour que le président de la République nouvellement élu soit le premier à l'étrenner » pour reprendre ses termes. Mais étant donné que les représentants qui siègent à Tsimbazaza ont eu d'autres priorités, la proposition d'Emilhiot Marozara peut (ou doit) être discutée d'ici peu, en mai ou en juin. A suivre.