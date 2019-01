Madagascar: Internet - Pixel lance DaVinciWeb

À l'ère digitale, les internautes se montrent de plus en plus exigeants, ces derniers veulent maintenant de l'interaction et une expérience utilisateur inédite.

C'est dans cette optique que pixel.mg, propose de mettre en avant produits et services, à travers des contenus de marque que sont leurs jeux et diverses animations en ligne. Il est bien révolu le temps des publicités classiques, intempestives avec pourtant si peu d'impact. www.pixel.mg se présente ainsi comme une plateforme de jeux en ligne, qui propose aux marques aussi bien locales qu'internationales, d'insérer leur logo, de concevoir des jeux entièrement personnalisés à leur effigie, ou d'habiller des jeux cultes revisités.

"Créer un lien fort en leur permettant de gagner des cadeaux et susciter l'action à l'achat en leur permettant d'acheter directement les produits en ligne, voilà l'innovation apportée par www.pixel.mg et c'est exactement le genre d'approche que veulent nos clients, qui sont las des publicités toutes faites" explique Nathan M., responsable marketing et communication de DaVinci Web.

Tout a été pensé jusqu'à la version actuelle du site web pour que l'accès à l'information soit facilité : rapidité, praticité et divertissement sont la priorité des développeurs du site. Les utilisateurs pourront donc naviguer, jouer et s'informer à travers une interface alliant l'ergonomie, le contenu de qualité, les jeux pleins de fun et le tout dans un design responsif pour tout type d'appareils (téléphone, tablette, ordinateur). Visibilité assurée chez plus de 2.000.000 d'internautes à Madagascar, puis à l'international.