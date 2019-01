Tunisie: Le «hygge» ou une nouvelle façon de vivre !

Le hygge, c'est quoi ?

Le hygge prononcé [y.gœ] est un mot d'origine danoise et norvégienne faisant référence à un sentiment de bien-être, une humeur joyeuse et une atmosphère intime et chaleureuse. «Il est complètement considéré comme un art de vivre qui permet de rester positif lors des longs hivers danois et invite à profiter du plaisir des petites choses comme un dîner entre amis, un moment en famille, siroter un chocolat chaud en écoutant tomber la pluie, s'asseoir près d'un feu », cite le site internet Wikipedia pour définir ce concept adopté par toutes les cultures, et auquel les Danois ont décidé de lui attribuer le nom de « hygge ».

Cette philosophie de vie, devenue dès lors mondialement reconnue, s'impose comme une forme de résistance au rythme stressant du quotidien dans la mesure où elle permet de se ressourcer et de se renouveler les idées.

Le mode de vie cocooning pour se sentir bien dans sa tête !

Ce n'est pas la peine de se déplacer jusqu'en Norvège ou au Danemark pour passer au mode hygge ! Il suffit de transposer ce mode de vie cocooning en l'appliquant chez soi pour se relaxer et se sentir bien dans son corps et dans sa tête.

Pour créer cette atmosphère détendue et intime chez soi, il suffit de décorer son intérieur avec des bougies, en optant pour une lumière douce et tamisée. Il s'agit des principes de base du mode hygge. Mais il n'y a pas uniquement cela : pour passer au mode hygge, il faut aussi profiter des petites choses agréables de la vie avec soi-même ou les partager avec les personnes chères.

Le hygge s'inspire de la philosophie épicurienne dans le domaine culinaire. On oublie les régimes stricts et les diètes et on se permet de se faire plaisir en savourant des gâteaux, fait-maison, un bon chocolat chaud, un repas copieux...

Et pour être parfaitement dans le « mood » hygge, il suffit de se mettre au chaud, assis sur son canapé ou fauteuil préféré avec un plaid jeté sur les genoux sur son canapé dans le calme absolu, un bouquin à la main! Il faut également se vêtir d'habits confortables. Eh oui, il existe même des vêtements « hygge » ! Les filles adeptes de ce mode de vie trouveront leur bonheur dans des pulls au design hygge !

Avec près d'une dizaine de livres publiés sur le mode hygge, cette philosophie d'être est devenue un art de vivre et un véritable guide de bonheur. Plusieurs ouvrages ont été écrits sur le concept « hygge », à l'instar de l'ouvrage « mieux vivre la méthode danoise » ou « mon cahier hygge, happy thérapie » ... sans compter également le nombre de vidéos publiées sur les chaînes youtube spécialisées et dans lesquelles les coachs de vie vantent les avantages de cette philosophie et donnent des conseils pratiques pour passer au mode hygge.

Apparemment, la façon de vivre chez les Danois et dans les pays scandinaves intéresse tout le monde, surtout que ces derniers sont placés en tête des pays les plus heureux dans le monde (selon le rapport de l'ONU en 2018).Alors, cela s'avère intéressant de tenter l'expérience et d'adopter le mode « hygge » contre le spleen et le blues qui peuvent nous affecter à n'importe quel moment !

La méthode « hygge » est une base solide pour le bien-être de l'être humain. Cultiver les sentiments de joie et de bonheur par de simples attitudes au quotidien rendra la vie beaucoup plus agréable et appréciable. Chacun d'entre nous peut créer ce petit monde cocooning chez lui, d'autant plus que cela ne nécessite pas beaucoup de moyens...