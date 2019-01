Tunisie: Objectif - Booster l'investissement

La Caisse des dépôts et consignations doit son existence à un objectif de booster l'investissement, l'un des principaux moteurs de la croissance économique. Consciente de cette responsabilité, la CDC a accepté le défi et a cherché depuis sa création à instaurer un mode de fonctionnement original pour assurer sa mission dans un cadre d'une vision globale, futuriste et bien réfléchie. Lors de l'année 2017, la CDC a poursuivi sa démarche structurée en actualisant sa stratégie sur la période 2018-2020, tout en veillant à ce qu'elle soit en phase avec la politique de l'Etat, instaurée dans le cadre du plan quinquennal 2016-2020.

En 2017 et malgré une conjoncture économique mitigée, la Caisse des dépôts et consignations a réaffirmé son ambition de soutenir la transition économique du pays. En tant que caisse responsable, la CDC ne pourrait être qu'au cœur des transitions que connaît le pays: transition énergétique et écologique, d'une part, et transition numérique et digitale, d'autre part.

Engagement auprès de l'Etat

En tant qu'investisseur public de long terme au service de l'intérêt général du pays, l'investissement dans les infrastructures reste la première mission de la CDC. Son engagement auprès de l'Etat est un fait et s'est manifesté cette année par sa participation au projet du port en eaux profondes d'Ennfidha, considéré comme une première réalisation en termes de grands projets structurants.

La CDC se veut également au service de l'économie et de l'entreprise. En 2017, elle a continué à jouer son rôle d'investisseur stratégique qui contribue à la promotion des PME via des fonds sectoriels spécialisés suivant une vision globale. La CDC ambitionne de forger l'image d'une caisse responsable et citoyenne. Cet engagement sociétal s'est traduit à travers son soutien au programme Incorpora et à travers l'adoption d'une nouvelle approche : Responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), visant à s'assurer que tous ses investissements répondent à des exigences non seulement économiques mais aussi sociales et environnementales.

Toutes ces réalisations n'auront pu être accomplies sans la contribution des ressources humaines de la CDC qui constituent sa première richesse. Vu l'importance de celle-ci, plusieurs actions ont été entreprises pendant l'année 2017 notamment l'élaboration d'un nouveau manuel procédural et organisationnel conformément aux standards internationaux. La CDC a également organisé son premier Team Building visant à instaurer un climat social épanouissant suivant le dicton " tout seul tu iras vite, ensemble on ira loin ".