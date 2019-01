Tunisie: Youssef Chahed à l'écoute des jeunes

Hier, Youssef Chahed, chef du gouvernement, a choisi de fêter le 8e anniversaire de la révolution en écoutant les jeunes, en leur donnant l'opportunité de faire prévaloir leurs approches et leurs propositions quant à la mise en œuvre de la vision stratégique de la jeunesse 2019-2020 qui sera examinée et adoptée lors du prochain Conseil des ministres.

Hier, ils ont été trente-deux jeunes représentant plusieurs associations de jeunesse s'activant au sein de la société civile à avoir rencontré le chef du gouvernement et engagé avec lui un débat interactif sur la stratégie d'avenir qui permettra à nos jeunes de s'intégrer dans la vie active en tant que partenaires à part entière dans le processus d'édification de la Tunisie de demain.

Les cinq axes sur lesquels se fonde la stratégie future de la jeunesse ont été disséqués jusque dans leurs détails les plus infimes par les participants à la rencontre qui ont fait montre d'un haut sens de la responsabilité et d'une maturité remarquable témoignant de la capacité de notre jeunesse à innover, à imaginer et à créer quand on fait appel à elle.

Qu'il s'agisse de l'implication dans la vie politique et de l'accession aux centres de décision (premier axe de la stratégie), les jeunes n'ont pas hésité à faire valoir leurs suggestions afin que les moyens et les possibilités offerts par la stratégie profitent au plus grand nombre possible d'entre eux avec une attention particulière pour les jeunes dans les régions dites défavorisées ou manquant des espaces nécessaires à leur implication sein des partis politiques ou des associations ou organisations de la société civile spécialisées dans le suivi de la chose politique.

Deuxième axe de la stratégie, le développement de l'esprit d'entrepreneuriat auprès des jeunes ou pour être plus clair l'enracinement de la culture de l'initiative privée auprès de nos jeunes appelés à se prendre en charge, à lancer leurs propres projets et à compter sur eux-mêmes pour intégrer le marché de l'emploi.

Et les jeunes de réagir positivement à la volonté du gouvernement de les responsabiliser et de les traiter comme de futurs entrepreneurs qui ne demandent qu'à être accompagnés dans la conception de leurs projets et leur mise en œuvre, loin de toute mentalité de tutelle ou de mainmise.

Quant au troisième axe de la stratégie, il vise l'encouragement de la culture de la créativité auprès des jeunes, ce qui revient à dire offrir à notre jeunesse la possibilité d'accéder aux multiples facettes de la culture numérique ou le monde des TIC afin qu'ils puissent s'imposer dans le domaine du web et des sites pouvant ouvrir de réelles opportunités d'emploi aux jeunes promoteurs de projets et aussi à d'autres jeunes qu'ils peuvent recruter au sein de leurs sites ou entreprises.

Quatrième axe : comment renforcer auprès de nos jeunes l'esprit de responsabilité ? Il ne s'agit plus de dicter aux jeunes les comportements qu'ils doivent suivre ou de leur imposer, contre leur propre volonté, les choix qui engageront leur avenir professionnel.

Il est plutôt question de les accompagner pour qu'ils décident eux-mêmes de leur devenir et qu'ils se sentent responsables et de leur propre avenir et de celui de leur pays.

Enfin, la rencontre s'est penchée sur la prévention contre les comportements à risque tels que la consommation de stupéfiants, le suicide, l'émigration clandestine, l'extrémisme et l'appartenance aux groupes terroristes.

Il est à préciser que les propositions exprimées par les jeunes lors de leur rencontre avec le chef du gouvernement seront prises en considération et seront intégrées dans la vision stratégique pour la jeunesse 2019-2020.

On s'attend à ce que la prochaine réunion du Conseil des ministres examine les recommandations et le contenu de cette rencontre en vue de mettre au point la stratégie pour la jeunesse.