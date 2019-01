Tunisie: Un club, une histoire

Dans la grande famille espérantiste, cet amour en héritage se transmet d'une génération à l'autre depuis un siècle, jour pour jour.

Le 15 janvier 1919 est fondé le doyen des clubs tunisiens, l'Espérance Sportive de Tunis. Fondée par feu Mohamed Zouaoui et feu Hédi Kallel, l'histoire de l'Espérance Sportive de Tunis s'est écrite au fil des années avec, à la clef, un palmarès qui s'est enrichi, toutes disciplines confondues. Des titres nationaux et continentaux qui ont fait le bonheur de générations entières de supporters qui ont porté dans leur cœur l'amour inconditionnel d'un club dont la portée dépasse le cadre sportif pour un rôle plus profond, social et éducatif.

En effet, quand on est espérantiste dans l'âme, on porte en soi la culture de la gagne. Cela inclut le dépassement de soi et l'esprit combatif.

Dhiab, Baouab, El Ouaer et les autres...

L'histoire du doyen des clubs tunisiens est écrite aussi par des joueurs emblématiques qui ont porté le maillot «sang et or» et fait le bonheur des millions de supporters, même ceux qui n'étaient pas nés du temps où ils jouaient. Les archives, les reportages et les enregistrements des matches d'antan relatent les prouesses de Tarak Dhiab, Chokri El Ouaer, feu Hédi Berrekhissa, Abdelmajid Tlemçani, Abderrahmane Ben Ezzdine, Khaled Ben Yahia, Nabil Maâloul, Tarek Thabet, Khaled Badra, Radhi Jaïdi, Abdelmajid Jelassi, Ayadi Hamrouni, Abdelmajid Ben M'rad, Youssef Msakni, Michael Eneramo, Oussama Darragi, Chedly Aouini, Abdeljabbar Machouch, Noureddine Diwa, Issam Jemaâ, Saleh Naji, la fratrie Meddeb (Afif, Rached et Raouf), Jean-Jacques Tizié, Naceur Chouchane, Cheïkh Seck, Kenneth Malitoli, Harrisson Afful, et la liste est longue...

Un projet grandiose à l'image du club

Aujourd'hui, sera donné le coup d'envoi des festivités du centenaire du club et qui se poursuivront jusqu'au 14 janvier 2020. Un programme riche et copieux qui comporte entre autres un match gala contre un grand club, des livres destinés aux enfants et des programmes spécifiques pour chaque section. Et le président du club, Hamdi Meddeb, ne s'arrêtera pas là puisqu'il aspire à réaliser un projet grandiose à l'image du club. Selon les informations qui ont circulé, le président du club ambitionne de construire un complexe sportif dédié à l'équipe senior de football.

L'idée de ce complexe est en pleine gestation. En attendant que l'idée fasse son chemin, les supporters du club peuvent à partir d'aujourd'hui fêter le centenaire de l'Espérance Sportive de Tunis au rythme du programme riche et copieux des festivités qui s'étaleront, comme nous l'avons indiqué, sur une année. Un programme dédié en partie aux enfants qui auront à s'enquérir de l'histoire de l'Espérance Sportive de Tunis à travers les livres qui seront édités à leur intention, mais aussi la grande cérémonie attendue à la Cité de la culture.