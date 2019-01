Tunisie: Un siècle, une éternité

Aussi populaire que renommée, la réussite de l'EST n'a jamais été une question de hasard. Un modèle et une politique sportifs ne se décrètent pas. Ils sont toujours le produit d'un champ qui définit les contours, la forme et le fond de la performance. Sur le plan qualitatif, l'EST, avec ses différentes composantes, est de plus en plus à la hausse. Ses structures évoluent avec une référence explicite à une forme de gestion bien réfléchie. Le contexte actuel constitue un exemple révélateur de la valorisation comptable du capital humain.

Il y a un côté inconditionnellement romantique chez le club à travers son long parcours. Un côté qui permet de croire en l'impossible. Un conte de fées qu'on adore. Un accomplissement qui montre ce qui peut être accompli à travers le dévouement, le sens du sacrifice, la force mentale et la détermination. Des hommes, un bataillon toujours en ordre de marche. Un seul cœur.

Le sport n'est plus seulement une référence de jeu et de terrain, mais aussi et surtout d'adaptation, d'assimilation et d'accoutumance. L'exigence du haut niveau reste un bon sujet de réflexion dans la famille espérantiste.

Mais quel que soit le contexte, l'EST aura toujours un statut à défendre, une tradition à préserver. Ce n'est pas toujours facile, mais le défi mérite chaque fois d'être relevé. Dans son expression collective, dans le message que le président du club, Hamdi Meddeb, continue encore et toujours de délivrer, l'Espérance donne de plus en plus l'impression de pouvoir aller encore plus loin. Encore plus haut. Elle ne cesse de fonctionner avec un condensé de fraîcheur qui fait à la fois sa force et son charme. Chaque épreuve montre à quel point l'exigence de gagner s'exerce dans un concert de plus en plus contraignant et concurrentiel.

Un club comme l'EST a toujours des certitudes. Des certitudes qui dépassent forcément la compétition nationale pour impliquer les épreuves et les exigences continentales. Il en a tellement montré de belles choses qu'il en dispose de l'aptitude et de la maîtrise. En un mot, tout ce qu'il faut pour être performant. Sous la conduite de son président, l'EST ne cesse de se revendiquer conformément aux exigences du haut niveau. Il y a toujours de nouvelles alternatives destinées notamment à relooker le style de l'équipe, à étoffer le registre de jeu dans lequel s'expriment les joueurs et dans lequel l'ensemble prend forme. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses à retenir chez une équipe revisitée, recomposée par la volonté de son président. Tout ce qui a été entrepris renvoie l'image d'une équipe qui n'a qu'une seule alternative : la performance au quotidien.

Avec l'apport inconditionnel de son président, l'EST a visiblement réussi la transition lui permettant de se démarquer de l'esprit conformiste et d'oser tous les genres. Technique, physique, accélérations. Une palette plus large pour dérouler un football multiforme, à géométrie variable...

Le destin de Hamdi Meddeb avec l'Espérance était écrit ainsi, la route n'aurait pas pu être différente. Plus belle ? Impossible. Sinon, le président n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. S'il avait un peu plus le sens de l'ego, de l'ambition personnelle, il aurait été plus médiatisé. De nature très discrète, il a cependant une «haine» pour tout ce qui a rapport avec les médias. On ne le voit jamais dans les plateaux de télévision, ou encore faire la Une des journaux. Mais derrière sa sobriété se dissimule un président anticonformiste, typique et surprenant.

Voilà un club et un président qui sont à l'heure actuelle la référence du football tunisien. Copiés, observés, admirés. Même leurs adversaires sont obligés de se prononcer à leur sujet. Les meilleurs de l'histoire. Ils font école.