Sénégal: Dr Momar Thiam - «Le candidat qui s'alliera avec le PDS aura de bonnes chances d'être parmi... les trois premiers»

Selon le Dr Momar Thiam, la publication par le Conseil constitutionnel d'une liste provisoire de cinq candidats retenus pour participer à la présidentielle du 24 février prochain annonce le signal d'une élection inédite. Interpellé par Sud quotidien hier, 14 janvier, sur le jeu d'alliances attendu autour des cinq candidats provisoires retenus par le Conseil constitutionnel, l'expert en communication politique a souligné qu'il y a trois possibilités d'alliance et précisé que le candidat qui s'alliera avec le Pds ou portera ses couleurs parmi les cinq aura de bonnes chances d'être parmi les deux, sinon les trois premiers.

«Cette élection présidentielle va être inédite en ce sens que c'est la première élection ou les partis politiques très représentatifs dans l'échiquier politique sénégalais en l'occurrence, le Parti socialiste (Ps) et le Parti démocratique sénégalais (Pds) ne seront pas présents en termes de candidats, compte tenu de l'absence du candidat du Pds sur la liste provisoire du Conseil constitutionnel.

Donc, le Pds va forcément s'allier avec un candidat et ça m'étonnerait qu'il (Pds) décide de boycotter la présidentielle, ce qui serait suicidaire.

Le Ps pour ce qui est de la frange pro Khalifa Sall va également forcément chercher une alliance stratégique et politique avec un candidat qui serait mieux à même de porter le message de Khalifa Sall.

On va donc certainement assister à un jeu d'alliance contre nature mais avec un objectif commun : battre le candidat sortant

Car, la publication de la liste provisoire du Conseil constitutionnel a éclairci le jeu électoral et présidentiel. On sait maintenant qu'il y a un président de la République sortant qui est en face de quatre candidats de l'opposition.

Et la première remarque à faire en termes d'alliances, est que ça ne sera pas facile pour le groupe des cinq. Je pense même qu'ils vont partir individuellement à la présidentielle, histoire de voir quel sera leur positionnement dans l'échiquier présidentiel.

A mon avis, c'est plutôt autour des recalés de l'étape du parrainage (du groupe des 19) que les alliances se feront. Ces derniers pourraient rejoindre peut-être le groupe des cinq candidats individuellement, par affinité plus ou moins politique ou démarche électorale.

Çà dépendra des négociations inter-personnalités comme c'est déjà le cas entre Bougane et Sonko, deux personnes issues de la société civile et qui ont un discours à la limite plus proche de l'antisystème politique.

Ensuite, il ne faut pas aussi exclure des alliances qui pourraient se faire entre le président sortant candidat et peut-être un, deux ou trois candidats issus de ce groupe des 25 parce que l'objectif du président, c'est de grignoter dans les rangs de l'opposition pour l'affaiblir davantage et cela se comprend légitimement et politiquement.

Cela dit, l'événement politique de cette élection interviendra à partir du moment où le candidat du Pds est définitivement exclu de la course et que Me Abdoulaye Wade, leader de cette formation, déterminera sa position par rapport aux cinq candidats restants.

Et, il est certain que le candidat qui s'alliera avec le Pds ou portera ses couleurs parmi les cinq aura à mon sens de bonnes chances d'être parmi les deux, sinon les trois premiers.