Sénégal: Invalidation de la candidature de l'ancien maire de Dakar - Khalifa Sall n'a pas abattu toutes ses cartes

Dans les motifs soulevés pour déclarer irrecevable la candidature de Khalifa Sall, les «7 Sages» n'ont pas fait cas du rabat d'arrêt annoncé par les conseils de l'ancien maire de Dakar, car n'étant pas encore en leur possession.

S'agrippant sur le caractère suspensif dudit rabat, les avocats de Khalifa Sall comptent déposer ledit rabat, avant la publication définitive de la liste des candidats à la présidentielle.

La candidature de Khalifa Sall a été déclaré irrecevable par les juges du Conseil constitutionnel hier, lundi 14 janvier.

Sur les raisons avancées, Pape Oumar Sakho et compagnie ont brandi l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar rendu le 30 août 2018, et condamnant l'ex-maire de Dakar pour faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs, etc, à une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme.

Mieux, ils trouvent que l'arrêt de la Cour suprême du 3 janvier dernier, permet de mettre à exécution l'arrêt de la Cour d'appel. Cela, «tant que la décision de la Cour suprême n'est pas rétractée», précisent-ils.

Ainsi donc, les «7 Sages» invalident la candidature de Khalifa Sall sans pour autant faire cas du rabat d'arrêt annoncé par les conseillers juridiques du candidat de la coalition "Taxawu Senegaal ak Khalifa Sall", tout juste après le rejet de l'ensemble des appels formulés devant la Cour suprême.

Une ignorance dudit rabat qui s'explique par le fait que jusqu'à l'affichage de la liste provisoire des candidats à la présidentielle prochaine, les juges du Conseil constitutionnel n'ont pas reçu de notification dudit rabat d'arrêt de la part du mandataire de Khalifa Sall. En fait, c'est parce que le rabat n'a pas encore été déposé.

Ces derniers qui étaient en possession de la décision de la Cour suprême, depuis le jeudi 10 janvier dernier, disposent d'un délai d'un mois pour le faire.

Sur ce point d'ailleurs, un des avocats de Khalifa Sall, en l'occurrence Me Amadou Aly Kane, dans PressAfrik, laisse entendre que ledit recours est «prêt» et qu'ils attendront le moment opportun pour le déposer.

Par conséquent, l'ancien maire de la ville de Dakar ne semble pas avoir abattu toutes ses cartes, dans la mesure où ses partisans prévoient de déposer un recours au Conseil constitutionnel. De l'avis de Me Kane, le rabat d'arrêt sera «déposé avant l'examen par le Conseil constitutionnel du recours qui sera introduit».

C'est-à-dire, avant la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle, au plus tard le 20 janvier prochain. Donc, les partisans de Khalifa Sall comptent notifier ledit rabat aux «7 Sages» dès l'introduction de leur recours à la Cour suprême.

THIERNO BOCOUM DU MOUVEMENT AGIR : «Le Président Macky Sall nous met à l'ère du fait accompli anticipé»

« Quand il nous faisait comprendre, à travers des actes précis, jalonnés dans le temps, que Karim Wade et Khalifa Sall ne seront pas candidats, nous n'étions pas encore devant le fait accompli. Des décisions de justice n'avaient pas abouti à de telles interprétations. Plusieurs mois de combat étaient devant nous.

Au moment où il nous faisait comprendre, à travers son Premier ministre, qu'il n'y aura pas plus de cinq candidats à l'élection présidentielle de 2019, le Conseil constitutionnel n'avait pas encore pris sa décision et 27 candidats espéraient être retenus.

Quand il nous faisait comprendre qu'il maintiendrait l'actuel ministre de l'Intérieur, membre de son propre parti, contre vents et marées, pour l'organisation des élections, nous avions du temps pour nous battre et imposer le respect de nos acquis démocratiques.

Macky nous dit là où il va et comment il va procéder sans que nous ayons la possibilité de l'arrêter. Il a le droit contre lui, il y arrive. Il a l'opinion contre lui, il y arrive quand même. Il a réussi à nous mettre à l'ère du fait accompli, anticipé, sans que nous ne puissions rien faire. Et c'est malheureux.

C'est pourquoi nous devons comprendre que nous ne sommes pas assez forts pour nous payer le luxe d'être divisés. La mutualisation des forces est une exigence pour pouvoir renverser la donne. Que le combat de chacun soit le combat de tous.

C'est la mainmise du prince qu'il faut combattre et non sa décision défavorable pour un tel et favorable pour un tel autre. Sur les questions électorales, il n'a pas à décider. Ni favorablement ni défavorablement.

Nous devons nous battre pour le relèvement de nos institutions et l'instauration d'un véritable État de droit. Nous devons rester unis dans l'effort si nous voulons faire face aux enjeux et distribuer de l'espoir à notre cher peuple ».

MOUSSA TAYE, CONSEILLER POLITIQUE DE KHALIFA SALL : «La décision du Conseil constitutionnel est inique»

«Cette décision est incompréhensible du point de vue du droit. C'est une décision inique parce qu'en réalité, le juge constitutionnel avait reçu un dossier de Monsieur Khalifa Aboubacar Sall. Et le dossier que nous avons déposé est un dossier qui est conforme aux normes électorales en vigueur.

D'ailleurs, vous avez vu qu'au parrainage, on l'a validé sans problème. Nous avons déposé la photocopie de la carte d'électeur de Monsieur Khalifa Sall légalisée, conforme à l'originale.

Ca veut dire que le dossier que nous avons déposé est recevable. Maintenant, lorsqu'un juge s'appuie sur une décision ultérieure non définitive, il y a problème. En quoi le juge constitutionnel peut-il s'appuyer sur l'arrêt de la Cour suprême qui est un arrêt non définitif ? Khalifa Sall a toujours la possibilité de déposer un rabat d'arrêt, et le rabat d'arrêt a un caractère suspensif.

Tous les juristes sérieux considèrent que le rabat d'arrêt a un caractère suspensif sauf Ismaila Madior Fall et l'avocat Ousmane Sèye. Le ministre de la Justice n'a pas à dire ce qui est normal où anormal sur les décisions de la justice.

Le Conseil constitutionnel, en se basant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 03 janvier 2019, utilise un faux parce que l'arrêt n'est pas définitif. Ensuite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'ôter à Khalifa Sall sa qualité d'électeur.

Je ne comprends pas comment le Conseil constitutionnel peut dire que Khalifa Sall n'a pas sa qualité d'électeur. Les juges n'ont pas la compétence pour dire que Khalifa Sall est électeur où pas. Hier soir (lundi-ndlr), le Conseil constitutionnel s'est enfermé de 19 heures à 9 heures ce matin (mardi-ndlr).

Donc, c'est une entreprise de liquidation de Khalifa Sall qui est mise en œuvre. Nous allons user de toutes les voies et de tous les recours pour contester cette décision sur le plan juridique mais politiquement, nous allons nous organiser au niveau de notre coalition « Taxawu Senegaal et au niveau du front de l'opposition pour faire face à Macky Sall. Le débat aujourd'hui est comment faire partir Macky Sall».

OUMAR SARR, SGN ADJOINT DU PARTI LIBERAL :«Le Pds n'acceptera pas de se faire écarter de la présidentielle de cette manière»

Il y a une réaction judiciaire à faire mais, pour moi, le plus important est le côté politique parce que sur les 27 candidats déclarés, le Conseil constitutionnel n'a retenu que 5 dossiers, comme l'avait déjà annoncé le Premier ministre Dionne...

La décision rendue par le Conseil constitutionnel invalidant provisoirement la candidature de Karim Meïssa Wade est une décision de Macky Sall via ledit Conseil...

Elle est basée sur l'unique fait que Karim Wade n'est pas inscrit sur les listes électorales, quoique beaucoup de juristes internationaux et de personnes responsables aient déjà argumenté sur cela. C'était clair depuis le début que Macky Sall ne voulait pas aller en compétition avec Khalifa Sall qui est en prison pour cela et Karim lui aussi exilé pour le même motif...

Nous allons regarder avec les avocats, le candidat, nos troupes et les autres candidats de l'opposition, pour voir la mesure idoine à prendre parce qu'il est clair que le Pds n'acceptera pas de se faire écarter de la présidentielle (...) de cette manière... Nous essayerons également avec les partisans de Khalifa Sall d'élaborer un plan et d'agir ensemble et cette situation va renforcer notre combat commun.