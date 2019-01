Cameroun: NBA - Embiid et Siakam parmi les meilleurs

Les deux basketteurs camerounais au sein de la célèbre ligue nord-américaine sont en course pour deux importantes récompenses individuelles de la saison.

Au fil du temps, Joël Embiid et Pascal Siakam gagnent en notoriété au sein de la NBA. Les deux ambassadeurs camerounais dans la grand messe du basketball spectacle mondial le prouvent depuis le démarrage de la saison en cours. A tel point qu'ils figurent en bonne place dans les classements servant de baromètre des performances dans la désignation des meilleurs basketteurs.

Libéré depuis la saison dernière de la sinistrose des pépins physiques, Joël Embiid explose ses statistiques avec les Sixers de Philadelphie. Il a déjà disputé 41 matchs avec une moyenne de 33,7 minutes sur les parquets, 26,9 points et 13,3 rebonds.

Des performances du pivot qui font de lui un des postulants au titre de Mvp (Most valuable player) de la saison. À ce poste, sur les 40 dernières années, seul Shaquille O'neal est parvenu à le décrocher. Il figure en effet parmi les 10 meilleurs scoreurs de la NBA et parmi les prétendants pour le titre tant convoité de meilleur joueur au même titre que Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), James Harden (Houston Rockets), Stephen Curry (Golden States Warriors), Leonard Kawhi (Toronto Raptors) ou encore Nikola Jokic (Denver Nuggets).

Dans la conférence Est, la franchise canadienne des Toronto Raptors occupe le haut du pavé. Une position à laquelle on identifie la gâchette Leonard Kawhi, mais aussi Pascal Siakam. Le Camerounais qui, en 13 semaines déjà, fait figure de grand favori pour la « meilleure progression de l'année » (Most impressive player).

Cette saison, il n'a manqué aucun match de son équipe et enregistre ses meilleures statistiques personnelles en carrière (44 matchs joués, 30,9 minutes par match avec une moyenne de 15,9 points et 6,9 rebonds). Outre son joyeux état d'esprit très apprécié, le basketteur de 24 ans détient l'un des profils actuellement les plus recherchés en NBA.

Polyvalent défensivement avec ses mains tentaculaires et se transformant à l'occasion en forteresse insurmontable, le joueur drafté en 27e position en 2016 sait flairer tous les bons coups aux avant-postes. En un an, il a nettement progressé dans sa maîtrise de balle, dans la raquette, dans sa lecture du jeu et dans son adresse au tir. Un cocktail de qualités individuelles combinées à la solidité collective qui pourront être d'un important appui aux Raptors pour la seconde partie de la saison, voire les playoffs.