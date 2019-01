Cote d'Ivoire: FPI, Affi - Cette libération emmènera l'unité interne en vue de la reconquête du pouvoir en 2020

Pascal Affi N'Guessan, le président du Fpi a salué la la décision de la Cpi d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Joint par téléphone le mardi 15 janvier 2019, il a confié à l'IA que cette libération emmènera la réconciliation au Fpi, en vue de 2020.

« C'est un sentiment de joie et de soulagement. C'est une décision que nous attendions depuis plusieurs années. Elle vient de tomber. Nous nous réjouissons et nous nous en félicitons. Nous disons merci et félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour que cette délivrance arrive. Merci aux avocats, aux leaders politiques, aux hommes de Dieu et diplomates. Merci aux militants et militantes qui sont restés mobilisés et débous. Nous avons bon espoir que c'est une décision qui va donner un nouveau souffle à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire et à l'unité interne du Fpi en vue de la reconquête du pouvoir en 2020.

Je ne crois pas du tout que le Président Laurent Gbagbo soit à ce stade (Une volonté de disputer la présidence du parti. Ndlr). Il est à une autre dimension. Et puis, cela ne me paraît pas aujourd'hui comme une question fondamentale. La question fondamentale pour moi, aujourd'hui, c'est de voir comment se remettre ensemble pour le Fpi revienne au pouvoir. Et voir, comment nous agissons pour que la Côte d'Ivoire retrouve son unité. C'est cela le plus important. Le reste est secondaire », a-t-il fait savoir.