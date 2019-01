Sénégal: Le poids des concours bancaires courants s'est légèrement apprécié en 2017

Dans sa «Banque de données économiques et financières : Version définitive 2016 et provisoire 2017», l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) informe que le poids des concours bancaires courants dans l'endettement des entreprises s'est apprécié de 0,7 point en 2017 en s'établissant à 18,4% contre 17,7% en 2016.

Selon elle, cette tendance est notée à la suite d'une augmentation dans les industries, les BTP et le commerce où les crédits de trésorerie ont progressé respectivement de 17,5%, 16,2% et 10,4%.

L'Ansd fait savoir que cet accroissement a été atténué par une chute de 2,1 points dans les services. Le poids reste élevé dans le commerce (48,3%) et moyen dans les services, les industries et les BTP avec respectivement 15,2%, 15,6% et 22,2%.

La BDEF, une mine d'or pour les chefs d'entreprises

Ces informations sur les dettes des banques et tout le milieu des entreprises sont contenues dans la Banque de données économiques et financière (Bdef) qui, selon le Directeur Général de l'Ansd, devrait permettre aux dirigeants d'entreprises d'y trouver des outils précieux pour se situer dans leur secteur d'activité ainsi que dans l'économie globale afin de faire leurs projections et déterminer leurs choix stratégiques.

En outre, poursuit M. Babacar Ndir, les autorités publiques devraient pouvoir y disposer d'informations utiles à la gestion en vue de mettre en œuvre des politiques susceptibles de conduire le pays sur le sentier de l'émergence.

Avant d'ajouter que les chercheurs, les étudiants, les institutions internationales et les organisations syndicales et patronales devraient aussi y trouver des informations pertinentes pour l'analyse, le suivi et l'évaluation de la gestion économique.