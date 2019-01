Mauritanie: Le Chef de l'Etat supervise la signature d'une convention de financement entre la CDD et le fonds Khalifa pour le développement des projets

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a supervisé, dimanche à Abu Dhabi, aux côtés de Son Altesse Mohamed Ben Zayed Al Nehyane, Prince héritier d'Abu Dhabi et Chef d'état- major général adjoint des forces armées, la signature d'une convention de financement entre la caisse mauritanienne de développement et de dépôt (CDD) et le fonds Khalifa pour le développement des projets.

Le financement, de l'ordre de 25 millions de dollars américains, va permettre le renforcement des capacités de la CDD en matière de développement des micros, petits et moyens projets.

Ces projets vont permettre à des franges de la société comme les jeunes et les femmes de garantir l'avenir de leur pays, à travers une renaissance économique ayant une incidence positive sur l'impulsion de la croissance et le développement des zones rurales par le soutien des initiatives porteuses, la création des opportunités d'emploi et la réalisation d'un développement inclusif permettant la réduction de la pauvreté.

Créé en 2007, le fonds Khalifa pour le développement des projets, est parmi les plus importants établissements concernés par la la culture de leadership dans les affaires et le soutien des petits et moyens projets aux Emirats Arabes Unis et à l'extérieur.