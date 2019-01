Algérie/Egypte: CAN-2019 - Belmadi lance la concurrence à 5 mois du rendez-vous égyptien

ALGER - L'entraîneur de la sélection algérienne de football, Djamel Belmadi, a affirmé qu'il allait retenir les joueurs qui sont à même de "rivaliser avec les géants" du continent, lors de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en Egypte (15 juin - 13 juillet).

"Je prendrai les joueurs qui sont à même de rivaliser avec les géants africains, ils devront être complètement concernés, la deuxième partie de saison sera importante de mon point de vue de sélectionneur. Il y a une sélection au mois de mars, les joueurs doivent bien travailler. Personne ne doit se dire que c'est acquis ou bien être désespéré pour la sélection. Ce n'est pas pour mettre la pression, mais tous les joueurs sont concernés", a affirmé le coach des Verts dans un entretien diffusé lundi sur la chaîne Berbère TV.

L'Algérie a composté son billet pour la CAN-2019 grâce à sa victoire décrochée le 18 novembre dernier face au Togo à Lomé (4-1). Les Verts accueilleront la Gambie à Blida le week-end du 22-23 mars prochain en clôture des qualifications.

"On s'est qualifiés à la CAN avant la fin des éliminatoires, c'est une bonne chose. On a été cherché une victoire très importante lors du dernier déplacement. Prendre des points à l'extérieur en Afrique est très difficile. Il y avait eu de bonnes choses. C'était notre quatrième match officiel, c'est très peu. Aujourd'hui, c'est une course contre la montre pour gagner du temps afin d'être prêts pour la CAN en Egypte. Les deux prochaines rencontres de l'EN au mois de mars seront très importantes", a-t-il ajouté.

S'agissant de la prochaine CAN, Belmadi a réaffirmé les ambitions des Verts de faire bonne figure en Egypte après plusieurs années de disette : "J'aurais aimé jouer en Afrique du Sud plutôt qu'en Egypte pour des raisons purement climatiques. Mais ce qui importe le plus c'est le travail. On sera tous logés à la même enseigne. On va faire en sorte de faire une bonne préparation et aller là-bas en conquérants", a-t-il conclu.

Après son dernier match des qualifications face à la Gambie, l'Algérie aura un test amical face à la Tunisie le 26 ou le 27 mars à Blida.