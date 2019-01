Tunisie: USBG - Sortir le grand jeu !

Elle doit donc bien aborder la reprise pour ramasser le maximum de points. Les supporters, de leur côté, doivent se montrer cléments, soutenir moralement et matériellement l'équipe, assister en grand nombre aux séances d'entraînement et surtout ne pas se mêler de ce qui ne les concerne pas comme les recrutements, l'évaluation des joueurs, le choix de la formation type, le système de jeu. Pour le bien du club, les sages de la ville doivent intervenir pour apaiser la tension et éteindre le torchon qui brûle, de temps à autre, dans les milieux proches du club.

Salaires payés, motivation supplémentaire

Les joueurs ont perçu leurs salaires dernièrement. Ils sont motivés et ne lésinent pas sur l'effort pour entamer la reprise en bonne forme. Ils ont disputé deux rencontres amicales contre leur voisin l'ASG (0-1) et (0-0). Indépendamment des résultats, ces tests ont permis à Khiari de faire tourner l'effectif, de superviser l'application des joueurs et d'arrêter un programme de travail.

Quant à la préparation quotidienne, le rythme paraît bien soutenu à tel point que des joueurs comme Sellami, Trabelsi, Mehejbi, Zoghlami et Laâmari ont éprouvé des difficultés à tenir la cadence. En conséquence, c'est Mourad Khémiri, préparateur physique, qui a payé la facture et quitté l'USBG. Heureusement que la trêve était longue et Khiari a pu récupérer la totalité de l'effectif dont il dispose. Aujourd'hui, l'adversaire est certes de taille mais les confrontations, en foot, sont toujours imprévisibles. L'USBG est capable de tenir bon. Un score de parité semble à sa portée. L'entraîneur renforcera le compartiment défensif et jouera les contres. C'est la seule planche de salut qui pourrait l'aider pour sortir indemne de ce périlleux déplacement vers la capitale.

Formation probable :

Karoui - Jendli - Bahia - Mednini - Ben Tarcha - Naghmouchi - Mehejbi - Yahia - Aria - Zoghlami- Aouji .

Il est fort probable que Sellami, Ben Hassine, Laâmari, Lwa Lwa et Yeferni pourront faire leur apparition en cours de jeu. Tout dépendra du rendement de la formation rentrante.