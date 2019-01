Angola: PR appelle à l'industrialisation de l'Afrique

Abou Dhabi — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a plaidé mardi à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, pour "l'abolition de l'analphabétisme" et pour plus d'investissement dans l'électrification et l'industrialisation du continent africain.

Selon le chef de l'Etat angolais, l'industrialisation du continent permettra d'éviter la perte continue de main-d'œuvre qualifiée, de cadres supérieurs, de scientifiques et de chercheurs. Dans un discours prononcé au Sommet sur le Futur durable, le Président João Lourenço a déclaré que cet investissement empêcherait que les œuvres d'art et autres richesses continuent à quitter le continent dans des conditions défavorables et sans créer de valeur ajoutée ni d'emplois dans les pays d'origine.

Lors du sommet, qui se déroule dans le cadre de la Semaine de la durabilité d'Abou Dhabi, l'homme d'Etat a dit que, paradoxalement, l'Afrique, bien qu'elle soit la plus grande réserve de ressources naturelles du monde, est moins capable de satisfaire les nécessités de base de la population. João Lourenço a jugé essentiel d'attirer vers l'Afrique les connaissances, les avancées scientifiques, la technologie, le capital et les investissements privés pour transformer sur place les matières premières locales.

Le chef de l'Etat espère qu'on puisse créer davantage de richesse, de bien-être, d'emplois et de possibilités de croissance. C'est dans ce contexte que le Président angolais a déclaré qu'il envisageait l'avenir de l'Afrique avec optimisme et le rêve de développer le continent était réalisable.

À cet égard, il a évoqué l'expérience d'autres continents, tels que l'Asie qui, d'importateur, est devenu exportateur en un demi-siècle, en concurrence avec les pays du Premier monde.

Il a également évoqué l'exemple des Émirats et des autres pays du golfe Persique, qui en utilisant judicieusement les revenus pétroliers, contribuent à la diversification des économies.

L'homme d'État angolais a soutenu pour l'Afrique un développement durable qui respecte et préserve la nature, au profit de l'avenir de l'humanité, en privilégiant l'utilisation de sources d'énergie propres et renouvelables. João Lourenço est aux Emirats Arabes Unis depuis samedi (12) en mission officielle à l'invitation des autorités émiriennes.

Aux Emirats Arabes Unis, le chef de l'Etat a assisté, en tant qu'invité d'honneur, à la cérémonie de remise des prix "Zayed Sustainability".