Soudan: Président du Conseil des Etats - Le Fédéralisme renforce la Sécurité et la Paix

Khartoum — 2O18 (SUNA)- Le Dr Omar Sulaiman Adam, Président du Conseil des Etats, a confirmé que l'Expérience Fédérale au Soudan avait renforcé la Sécurité, la Paix, la Stabilité et l'Unité Nationale.

Au cours de sa rencontre avec la Délégation Parlementaire Turque, actuellement en visite dans le pays, dirigée par l'Ambassadeur Volkan Buzkir, Chef de la Commission des Affaires Externes du Parlement Turc, il a évoqué le rôle joué par l'Organe Exécutif dans la mise en œuvre de la Stratégie de l'Etat dans ses divers domaines.

Il a loué les Relations Distinguées entre le Soudan et la Turquie, qu'il a décrites comme étant Eternelles. Il a passé en revue le rôle de la Gouvernance Décentralisée dans la Promotion et la Consolidation de la Paix et de la Démocratie et la Répartition Equitable du Pouvoir et de la Richesse, soulignant l'importance de renforcer la Coopération Parlementaire entre le Conseil des Etats et le Parlement Turc.

Pour sa part, le Chef de la Commission des Affaires Externes du Parlement Turc a passé en revue les Relations Eternelles entre le Soudan et la Turquie et la Coopération dans tous les domaines. Il a souligné l'Evolution Positive de l'Expérience Soudanaise, soulignant leur Coopération et leur Pleine Solidarité avec le Soudan dans tous les domaines de l'Agriculture, de l'Education, de la Santé et de l'Economie..