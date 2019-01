Soudan: Karama rencontre une délégation de la Chambre de commerce au Tchad

Khartoum — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Moussa Karama a souligné que le Soudan représente la porte du Chad vers les pays du Golfe sur l'importation et l'exportation.

Ceci est lorsqu'il a reçu ce mardi une délégation de la Chambre de commerce au Tchad en présence du ministre d'Etat à l'Industrie et au Commerce, Abul Bashar Abdul Rahman et du conseiller économique de l'ambassade tchadien à Khartoum.

La réunion a débattu des relations commerciales entre les deux pays et de l'importance d'activer le commerce frontalier et le commerce de transit. Le ministre a appelé à renforcer les relations économiques et commerciales et à renforcer les intérêts communs des deux pays.

La délégation tchadienne a affirmé que les relations économiques et commerciales entre le Soudan et le Tchad sont fortes et développées, appelant son pays à tirer parti des services des ports du Soudan à savoir de Port-Soudan et de Suakin.