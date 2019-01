Cote d'Ivoire: Laurent Gbagbo acquitté par la CPI

Les partisans de Laurent Gbagbo sont soulagés. Le président de la chambre de la Cour internationale pénale (CPI) vient de demander l'acquittement de l'ancien homme fort d'Abidjan et de son ex-ministre, Blé Goudé.

Une impunité totale, qui selon le juge repose sur le manque de preuve. Le procureur quand a lui semble surpris par cette décision. «La décision n'a pas été notifiée» s'indigne t-il. Il a demandé le renvoi du procès, jusqu'à demain à 10heures, pour lire son réquisitoire.

L'ancien chef d'État ivoirien et son poulain Charles Goudé étaient tous deux accusés de quatre chefs de crimes contre l'humanité : meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains pour lesquels ils ont plaidé non coupable.

Retour sur le film de l'arrestation

Après un refus catégorique de quitter le palais présidentiel suite à sa destitution, et cela pendant plusieurs mois. Laurent Gbagbo avait été arrêté par les forces acquises au président Alassane Ouattara, aidées par les Nations-Unies et la France. Il sera ensuite remis à la CPI. Depuis le début du procès, le 28 janvier 2016, plus de 80 témoins ont été convoqués. L'accusation martèle que l'ex-chef d'État s'est «accroché au pouvoir par tous les moyens» ; ce que réfute la défense qui soutient une «déformation de l'histoire ».

L'incapacité de la CPI, face aux chefs d'État

Toutes les tentatives de la CPI de juger des personnalités politiques africaines, ont rencontré des obstacles. En 2014, le procureur de la CPI avait abandonné les poursuites contre Uhuru Kenyatta, président du Kenya pour faute de preuves. En juin 2018, survient l'acquittement de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba.

Une surprise générale, car ce dernier a été condamné à 18ans de prison. Et rebelote avec la Cour qui décide de la mise en liberté de Laurent Gbagbo. M. Bouwknegt déclarait : «si Gbagbo est remis en liberté, la CPI devrait repenser ce qu'elle est en mesure d'accomplir ».

A noter que les rues de la capitale ivoirienne, où le procès était suivi avec beaucoup d'intérêt, étaient littéralement en liesse populaire. Ses partisans ont manifesté leur joie en apprenant la bonne nouvelle. Une question taraude les esprits : la question, Laurent Gbagbo jouit-il encore d'un poids politique en Côte d'Ivoire surtout auprès de la communauté bété ? Malgré son âge avancé, le prisonnier Gbagbo tient sur de bonnes béquilles politiques.