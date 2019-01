Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - Un pouvoir fragile !

analyse

Depuis la nuit du 9 au 10 janvier 2019, les voiles du temple ont été déchirés. Eh oui ! Il n'est plus question de se démener à pronostiquer selon les tendances et calculs incertains, sur celui qui pourrait remplacer Joseph Kabila Kabange à la magistrature suprême.

Félix Tshisekedi, fils de Feu Etienne Tshisekedi, le "Sphinx de Limete", est celui qui, en attendant la publication des résultats définitifs de l'élection Présidentielle par la Cour Constitutionnelle, est officiellement le successeur élu du Président Kabila. Position confortable ou pas, tout dépend de la lecture de chacun. Malgré cela, à entendre certains analystes politiques, il y a toujours de quoi s'inquiéter face à un avenir brumeux...

Il est de plusieurs avis que Félix Tshilombo aura, inévitablement, du pain sur la planche s'il arrivait à diriger ce pays. Pour certains autres, néanmoins, il serait pris dans un piège espiègle consistant à mettre à mal sa notoriété ainsi que celle de son Parti Politique d'opposition radicale farouche, qui penche aujourd'hui de l'autre côté de la balance. In fine, pour salir la mémoire de son défunt Père.

Tshisekedi, vraiment Président ?

En réalité, et à voir de décor des wagons qui entourent la tête dirigeante, Tshisekedi fils devra faire preuve de beaucoup de malice pour s'en sortir avec honneur. Déjà, l'homme récupère le bâton de commande de la Res Publica sans avoir la majorité parlementaire. Si jamais la Cour Constitutionnelle le confirmait Président, à quoi peut-on s'attendre ? Sera-t-il en mesure d'exécuter son programme et aura-t-il la main mise sur son Gouvernement ? Visiblement, la crise de légitimité datant des années 60 continue, faisant une avec celle de la légalité, a simplement été décalée et accentuée en même temps, en lieu et place d'être vidée. Inquiétude...

La véritable alternance à laquelle le peuple s'attendait, et pour laquelle le camp des opposants faisait couler encres et salives, s'avère être aujourd'hui au rendez-vous, du moins s'il faut parler en termes techniques, c'est-à-dire, d'une idéologie à une autre. Un Personnage connu comme défenseur du peuple et issu du plus grand parti de l'opposition va, d'ici peu, se mettre sur le strapontin Présidentiel pour diriger la RDC pour un premier quinquennat.

Pourtant, le Président de la République est, en fait, le garant de la paix sociale et de la stabilité nationale, le symbole de l'unité nationale, le 1er citoyen, celui qui engage et représente l'Etat auprès des tiers.

Un chef d'Etat est l'incarnation vivante de son pays en tant que peuple et nation. A cet effet, pour bien fonctionner, celui-ci doit posséder les moyens et droits conséquents lui permettant de jouir de l'effectivité de son pouvoir notamment, le pouvoir exécutif, législatif, judicaire, les moyens de défense et de sécurité du pays et la presse nationale.

En tant que tel, pour s'estimer libre et indépendant en vue de mettre sur pied son programme, le Chef de l'Etat se doit de détenir la majorité parlementaire. Car, c'est au niveau des deux chambres du parlement que les grandes questions de la nation se tranchent.

Généralement en RDC, les ministères dits sensibles et jugés importants sont accordés à ceux qui disposent de plusieurs sièges dans l'hémicycle du Palais du Peuple. D'ailleurs, la Constitution préconise, iure et facto, dans son article 89, le poste de 1er Ministre au Parti ou Regroupement politique détenteur de la majorité parlementaire.

Défis à venir

Pas besoin d'être politicien, savant ou devin pour comprendre que le successeur de Kabila, quel qu'il soit, a du fil à retordre. Puisqu'il s'agit de Félix Tshisekedi, avancent les Kinois, il faudrait dire que l'héritier du lider maximo a une tâche ardue et pas moindre. A ce jour, 350 sièges ont été raflés par le regroupement du Président sortant Joseph Kabila, laissant plus que quelques places aux autres partis politiques.

A regarder de plus près, annonce un analyste politique, il sera difficile si pas compliqué pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'accomplir en toute sérénité son rôle de Président. Qu'il le veuille ou pas, cet homme qui envisage extirper de la RDC la souffrance et la misère en 10 ans, semble détenir le pouvoir entre quatre murs qui lui prendront du temps à maîtriser.

Vu sous autre angle, il ne saura se réserver le droit de se choisir un Premier ministre, ni même d'avoir le contrôle total du prochain Gouvernement, qu'il s'agisse du niveau provincial ou national. Ce, simplement du fait de la minorité de son parti dans l'hémicycle.

De cette manière, le pouvoir politico-administratif lui aura échappé, de la même manière que le législatif, le Sénat et l'Assemblée Nationale. Même cas pour les ministères phares de la gestion de la nation à l'instar de l'Intérieur, Défense, Finances, Affaires Etrangères, Justice, Budget, Economie, Plan et Portefeuille qui reviendront de facto à l'ancienne et nouvelle majorité.

Ce qui signifierait, clame les intelligences de la nation, ramener le pays entre les mains de ceux qui l'ont conduit pendant plus d'une décennie et continuer dans la même allure.

Enfin, Tshilombo Félix n'a pour le moment, pas d'armée, de police, encore moins un service de sécurité qui lui soit propre. Il n'est pas militaire et ne l'a jamais été.

Une entrave de plus dans la bonne marche de son pouvoir d'action, parce que sa sécurité personnelle est assurée par l'armée du Président sortant. Quoi qu'étant au service de tout le peuple, c'est quand même un dilemme.

A découvert

Le seul péché qu'aurait commis Félix Tshisekedi, ou le seul avantage qu'aurait détenu, est d'avoir été le Fils d'Etienne Tshisekedi Wa Mulumba et, par conséquent, héritier du plus grand parti de l'opposition, légué à la mort de son père.

C'est sa position qui aurait fait qu'il soit aujourd'hui au centre de plusieurs débats, rencontres et accords. Bien qu'évoluant dans un environnement politique miné et infesté, Fatshi jouit, tant soit peu, du bénéfice du doute qu'on accorde à tout individu devant la loi. En tant qu'humain, il peut faire valoir ses idées et honorer la mémoire de son géniteur. Tout compte fait, le rêve est permis, disent les Kinois, mieux vaut attendre le dernier coup de sifflet de la Cour Constitutionnelle en souhaitant plein succès au probable successeur et futur locataire du Palais de la nation.