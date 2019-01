Mauritanie: Ouverture de la semaine d'Abu Dhabi pour la durabilité en présence du Chef de l'Etat

Le Centre national d'Abu Dhabi pour les expositions a abrité lundi la semaine pour la durabilité organisé sous le thème : "le rapprochement des secteurs : accélération du rythme du développement durable" en présence du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et de plusieurs Chefs d'Etats et de gouvernements.

Le lancement de la semaine a été supervisé par Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Rached Al Mektoum, vice-président, président du conseil des ministres, gouverneur de Dubai et Son Altesse Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, Prince héritier d'Abu Dhabi, chef d'état major adjoint des forces armées.

Leurs Altesses les Emirs ont souhaité la bienvenue aux dirigeants et aux experts réunis au sein des Emirats Arabes Unis pour discuter de différentes questions et de défis liés à la durabilité ainsi que des moyens d'élargir les perspectives du dialogue, la conjugaison des efforts en vue de parvenir à des solutions pouvant conduire le monde vers un avenir meilleur et plus durable.

Ils ont formulé l'espoir que ce genre de rencontres fructueuses se poursuive pour trouver les meilleurs moyens et les solutions les plus fiables pour rendre disponible l'énergie propre et durable afin de promouvoir le développement et réaliser une vie meilleure aux peuples des différents pays de la planète.

La semaine de la durabilité va cette année jeter la lumière sur le rapprochement existant entre les techniques numériques et novatrices et les opportunités et solutions nouvelles de nature à contribuer à soutenir le développement économique durable et réaliser la prospérité.

Les axes principaux insistent cette année sur l'énergie et le changement climatique, l'hydraulique et l'avenir de la migration, l'espace, la technologie pour une vie meilleure et la jeunesse.

La semaine d'Abu Dhabi qui attire des experts des différents secteurs, des promoteurs de la technologie, la future génération des leaders de la durabilité, va creuser l'approche créatrice de l'Etat des Emirats dans l'ancrage des fondements du développement durable et son engagement à renforcer la compréhension des orientations sociales, économiques et techniques les plus marquantes qui participent à la formation de notre monde d'aujourd'hui.

Tout comme elle va contribuer à travers ses initiatives et ses manifestations diverses à stimuler les échanges de connaissances, l'application des stratégies et le développement de solutions nécessaires à la poursuite du processus entamé vers le progrès.