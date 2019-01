Congo-Kinshasa: FENAPHACO - Aucune personne vivant avec handicap n'est élue !

Le Comité exécutif national de la fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo s'est réuni ce lundi 14 janvier 2019 pour exprimer son ras-le-bol après la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales, le jeudi 10 janvier 2019, par la CENI.

En effet, la FENAPHACO a constaté avec amertume que sur 286 candidats députés nationaux qu'elle a alignés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, aucune personne vivant avec handicap n'a été élue. Plus loin, le même constat a été fait au niveau de l'élection provinciale où la FENEPHACO avait aligné 321 candidats députés provinciaux. Sur ce, la FENAPHACO remarque, entre autres, une certaine marginalisation perpétuelle des personnes vivant avec handicap ; le non-respect des droits civiles et politiques des personnes vivant avec handicap. Bien plus, pour cette fédération, plusieurs bureaux des votes ont été inaccessibles aux personnes vivant avec handicap ; certains sourds-muets n'ont pas pu voter par manque d'interprètes des langues de signes et la non-compilation des résultats des Députés nationaux et provinciaux par les centres de compilation.

Ce qui prouve, pour la FENAPHACO, que tous les députés nationaux et provinciaux proclamés par la CENI ont été désignés par celle-ci avec la volonté du pouvoir en place. C'est dire que tous les députés nationaux et provinciaux n'ont pas été élus avec la volonté du peuple congolais. Décidément, la FENAPHACO demande l'annulation des élections législatives nationales et provinciales pour non-respect des droits civiles et politiques des personnes vivant avec handicap et le principe d'égalité prôné par la Constitution de la RD. Congo et les différents instruments juridiques régionaux et internationaux.

Eu égard à toutes les violations, la FENAPHACO demande la révision de la loi électorale pour les élections sénatoriales, des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, municipales et urbaines tout en introduisant le quota de la cooptation des personnes vivant avec handicap pour permettre à celles-ci de briguer les mandats politiques.

Très frustré, Me Patrick Pindu-di-Lusanga, Coordonnateur national de la FENAPHACO, dénonce la violation des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux ratifiés par la RDC. Notamment, l'article 49 de la Constitution, dans son alinéa 2 ; l'article 29 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap et son protocole facultatif ratifié par la RDC.

Intégralement, l'article 49 de la Constitution de la RDC stipule, en son alinéa 2 deuxième que : "l'Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne vivant au sein des institutions nationales, provinciales et locales". Tandis que l'article 29 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes vivant avec handicap qui exige la participation à la vie politique et à la vie publique stipule que : "les Etats parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent : à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par intermédiaire de représentants librement choisis, et qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues.

Et, l'article 16 de la charte africaine de la démocratie, élections et gouvernance. Au fond, ces articles promeuvent la participation active des personnes vivant avec handicap dans les sphères de prise des décisions.

Mais, dommage, en RDC, cette catégorie des personnes est souvent marginalisée dans l'indifférence des autorités. D'où, la FENAPHACO ne cesse de monter au créneau pour dénoncer toutes sortes des bavures à l'égard des PVH. Franchement, elles en ont assez ! Les personnes vivant avec handicap ne cessent de dénoncer la discrimination à chaque fois qu'il y a des élections en République démocratique du Congo. Alors qu'elles ont la capacité voire l'intelligence et sagesse de gérer certaines institutions publiques plus que certaines personnes valides. Comme pour dire que les personnes vivant avec handicap ne sont pas prises en compte en République démocratique du Congo.

A l'heure qu'il est, tous les états-majors politiques affûtent des stratégies pour entrer dans le bateau de Félix Tshilombo Tshisekedi. Halte à la discrimination !