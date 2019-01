Congo-Kinshasa: Alex Dende - "La CENI doit démontrer les 7 millions de voix donnés à Tshisekedi, bureau par bureau"

Après la publication des résultats provisoires du scrutin présidentiel par la Centrale Electorale, le candidat de la coalition Lamuka, Martin Fayulu Madidi, ainsi que son parti, ont saisit la Cour Constitutionnelle, le 12 janvier dernier, pour tenter de réclamer ce qui, selon lui, le revient de droit.

En contestant les résultats provisoires publiés par la CENI, la coalition Lamuka exige la restitution de la vérité des urnes, mais aussi le recomptage manuel des voix, par bureaux de vote, pour les élections présidentielle et législatives, comme convenu avec la CENI, avant la publication des résultats. Par ailleurs, selon cette coalition, les suffrages avaient été remportés par Martin Fayulu, selon les PV des 220 000 observateurs déployés sur toute l'étendue du territoire national. Il affirme, cependant, avoir obtenu 61,51% au détriment de Félix Tshisekedi qui a 18,6% et Ramazani Shadary 18,1%. Pour Alex Dende dit «Lexxus Légal», la Centrale Electorale doit démontrer les chiffres donnés à Fatshi et aussi rendre la victoire au peuple.

Les 48 heures sont finalement passées, le délai que prévoyait la loi électorale pour les candidats à la présidentielle de saisir la Cour Constitutionnelle en cas d'une quelconque contestation des résultats provisoires.

Chose faite par l'un des candidats, Martin Fayulu, plongé dans la controverse desdits résultats et qui demande à cette Cour de rendre son dernier verdict.

L'un de ses proches, Alex Dende, candidat malheureux à la députation nationale dans le district de la Lukunga, demande à la Centrale Electorale de procéder au recomptage des voix et de publier les résultats de toutes les provinces par bureaux de vote.

«Le message du Président est très clair concernant la Commission Electorale Nationale (CEN), qui n'a pas dit la vérité des urnes. Nous avions 220 000 témoins dissimulés sous plusieurs noms et plusieurs plateformes de Lamuka dans tout le pays. Aujourd'hui, les résultats que notre plateforme vous a donnés, correspond un tout petit peu à ce que la France a dit, la CENCO et toutes les autres institutions », a-t-il précisé.

Et de poursuivre : «Le Président a plus de 60%, Félix et Shadary 18%, la victoire est claire et nette. Nous avons saisi la Cour Constitutionnelle, afin que la CENI démontre les chiffres qu'elle a donnés à Félix Tshisekedi de 7 millions, bureau par bureau, on vous a donné nos chiffres et c'est sans appel. Vous avez vu que nous sommes dans la légalité, à aucun moment, le Président Fayulu a appelé à la violence».

Il sied de rappeler que la Cour Constitutionnelle doit livrer sa sentence avant le 22 janvier 2019, date prévue selon le calendrier électoral réaménagé, pour la prestation de serment du nouveau Président élu.