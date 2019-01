Congo-Kinshasa: Jean-Claude Katende appelle la Cour à rendre un verdict juste et non politique

Figure de proue de la société civile et président de l'Association africaine de défense des droits de l'Homme (ASADHO), Jean Claude Katende, est revenu sur la publication, par la Ceni, des résultats provisoires ainsi que tous ses corollaires, au cours d'un entretien réalisé avec le Journal La Prospérité le lundi 14 janvier.

Bien qu'il ait, d'ores et déjà, salué l'élection d'un opposant à la présidentielle d'autant qu'elle consacre l'alternance, il a, par ailleurs, encouragé, le dépôt de recours en contestation des résultats par Martin Fayulu, un autre opposant, qui, du reste, a pleinement exercé son droit constitutionnel. Ainsi, loin des considérations partisanes, a-t-il spécialement appelé les juges de la Cour Constitutionnelle de rendre une décision impartiale et non pas politique.

S'il y a des retombées positives après la proclamation des scores par Corneille Nangaa, président de la CENI, Jean- Claude Katende note que c'est l'obtention d'une alternance, longtemps cherchée, soit depuis 2016, au niveau de la présidence même pays. « Il est important de rappeler que pour beaucoup d'organisations de la société civile et pour l'ASADHO, notre combat avait deux points essentiels : le respect de la Constitution et l'alternance politique. Il n'était nullement question que le pouvoir rentre encore dans le camp du FCC. Maintenant que M. Félix Tshisekedi a été proclamé provisoirement Président de la République, est-ce que notre objectif est atteint ? Nous disons oui ! Parce que nous voulions l'un de deux [Tshisekedi ou Fayulu, ndlr].

Les deux à la fois n'étaient pas possible», rapporte-t-il. Cependant, il a décrié les irrégularités et aspérités qui ont régenté le déroulement des scrutins du 30 décembre 2018. Car, ces désordres, de son avis, orchestrés par la centrale électorale, ont vraisemblablement obstrué la crédibilité même des résultats rendus par la CENI, d'une part, et sont, aujourd'hui, causes de toutes les contestations postélectorales, combien innombrables. Faisant allusion au recours déposé par le candidat Martin Fayulu qui, d'ailleurs, exige le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, Jean Claude Katende estime que la Cour Constitutionnelle doit s'appuyer sur tous les éléments en sa possession, afin de rendre un jugement juste qui ne s'acclimate point à des desseins politiques.

Pour le Président de l'Asadho, c'est de cette manière, c'est-à-dire, après la publication des résultats définitifs et impartiaux par la haute Cour, que son organisation va, in fine, concrétiser son combat, de dernières heures, sclérosé sur l'alternance à la tête de la RD. Congo. « Nous demandons à la CENI, à la Cenco ainsi que tous ceux qui ont des éléments pouvant permettre à ce que la vérité des urnes soit restaurée de les mettre à la disposition de la Cour Constitutionnelle, pour que celle-ci rende une décision judiciaire et non pas politique », déclare-t-il. En revanche, ce haut cadre de la société civile insiste sur le fait qu'il ne devrait y avoir, quels que soient les enjeux, aucune rivalité entre les deux opposants à savoir : Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Et, quand bien même que ce dernier ait pu ester, au niveau de la haute juridiction du pays, sa requête de contestation. D'ailleurs, pour brimer toute idée de conflit, il faille que celui qui sera confirmé par les juges de la Cour puisse avoir cette amabilité et même cette sagacité de tendre la main à l'autre afin de mettre en place des stratégies qui peuvent permettre à ce que les choses changent, laisse-t-il comprendre.

Pour l'heure, la balle est dans le camp de la Cour Constitutionnelle qui doit, d'ici le 18 janvier, confirmer l'un de ces candidats afin de consacrer, manifestement, la nouvelle ère au pays de Lumumba qui, en effet, sera consacré par l'alternance non pas seulement de personnes mais aussi d'obédiences politiques dans le strapontin de la République.