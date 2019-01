Congo-Kinshasa: Gouvernement d'Union Nationale - Lamuka rejette l'offre !

Pas question de parler d'un gouvernement, fut-il d'Union Nationale, alors que les yeux sont rivés sur le verdict de la Cour Constitutionnelle en rapport avec le recours en contestation des résultats que Martin Fayulu Madidi, l'un des candidats recalés de la Présidentielle 2018, a introduit, depuis samedi dernier.

Donc, la proposition de la Sadc jointe à celle de la CIGRL qui a circulé sérieusement ce week-end dans tous les salons huppés, est, visiblement, reléguée au second plan. Lamuka et son candidat préférant ainsi s'en tenir d'abord à l'éclatement de la vérité des urnes, tout en exigeant le recomptage des voix et la publication des résultats "bureau de vote par bureau de vote". Fayulu, Bazaïba et Steve Kivuata, dans leurs dernières déclarations, restent catégoriques.

Ils misent sur l'issue de la requête en ce sens-là qui serait déjà sous examen au niveau de la Cour Constitutionnelle dont le verdict est et reste déterminant pour fixer le destin du peuple congolais sur le remplaçant de Kabila au summum de l'Etat.

D'ailleurs, selon le calendrier rectifié publié par la CENI, la prestation de serment du tout nouveau Président de la République est prévue pour le mardi 22 janvier prochain. Alors que l'installation de la nouvelle Assemblée Nationale est, quant à elle, fixée au 26 janvier 2019. Antoine Gabriel KyunguwaKumwanza, en tant que Doyen d'âge, prendra les choses en mains, à la tête du Bureau Provisoire.

Depuis le 10 janvier 2019, en effet, la CENI s'était déjà dessaisie du dossier lié notamment, à la décision portant proclamation des résultats provisoires de la Présidentielle 2018. Il appartient à la Cour Constitutionnelle, siégeant en premier et dernier ressort, de traiter ce dossier délicat en vertu de la procédure édictée par la loi en la matière.

Quoi qu'il en soit, elle n'a que trois possibilités. Premièrement, c'est de juger recevable mais non fondé, le recours introduit. Ce qui, du coup, confirmerait Félix Tshisekedi aux affaires. Deuxièmement, c'est de juger recevable et fondé, le recours. Et, dans ce cas, Fayulu serait proclamé Président de la République. Troisièmement, c'est de renvoyer dos-à-dos les deux candidats, au cas où elle optait pour l'annulation du scrutin présidentiel du 30 décembre 2018.

Sans préjuger du contenu de l'ultime sentence que prendrait la Cour Constitutionnelle, il y a, néanmoins, lieu de souligner qu'ils étaient au nombre de 21 candidats en lice pour une seule place, un seul siège : le fauteuil présidentiel. Et qu'en définitive, il y a aura, certainement, vingt perdants et un gagnant.

D'où, les appels se multiplient en direction des perdants, pour jouer à l'apaisement. Après tout, la paix sociale et la stabilité institutionnelle devront, à tout prix, être préservées, quelles que soient les raisons ou le degré de déception. Bien d'esprits sages invitent vivement les acteurs politiques majeurs à contribuer à la sauvegarde de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de la RD. Congo.