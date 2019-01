Algérie: Don de plusieurs objets historiques du MC Alger au musée olympique

ALGER - Le Mouloudia Club d'Alger (MCA) a fait une donation au Musée olympique algérien de plusieurs objets historiques relatant le parcours du club, de sa création en 1921 jusqu'à aujourd'hui, lors d'une cérémonie organisée mardi à Alger.

Ce rendez-vous a eu lieu en présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, du secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Nassim Sebia, du président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf et des membres de la grande famille mouloudéenne, dont l'ancien escrimeur et actuel président de l'instance fédérale de la discipline, Raouf Bernaoui, qui a relevé l'importance du geste du club algérois.

"Cette donation ô combien précieuse de ce prestigieux et valeureux club va contribuer, sans aucun doute, à la conservation de l'histoire du mouvement sportif national. Ces objets offerts aujourd'hui et datant d'avant et après l'indépendance, vont constituer un point de départ pour les autres clubs historiques afin d'étoffer les étalages du musée, créé pour la circonstance", a indiqué Bernaoui, un des enfants du MCA.

Pour sa part, l'ancien président emblématique de la section football du MCA, Abdelkader Drif (82 ans) a tenu à rendre un vibrant hommage au président du COA "qui a permis à la grande famille du Mouloudia de mettre à la disposition des sportifs, citoyens et surtout jeunes Algériens, l'histoire du Doyen, ses vestiges et les conditions de sa création".

"Le COA nous a permis aujourd'hui de nous exprimer dans cet espace purement sportif. Il nous a permis de nous rappeler du passé, d'apprécier le présent et d'espérer un avenir radieux. Les objets remis à l'occasion au Musée olympique vont conforter l'héritage sportif et historique de l'Algérie et inciteront, je l'espère, les autres clubs algériens à faire de même", a souhaité Drif, assurant que le Musée olympique va donner une image "rayonnante" de l'Olympisme et du sport algérien qui a réalisé des performances "mémorables" dans tous les domaines.

Les membres de la famille du MC Alger présents à la cérémonie et constitués d'anciens dirigeants, joueurs et représentants de défunts membres du club, ont remis au ministre des Moudjahidine des objets historiques ainsi qu'un tableau portant les noms et les photos des 97 martyrs ayant porté les couleurs du club. Ils ont tenu aussi à honorer le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

"Le sport algérien en général et le football en particulier ont contribué de manière significative et complète à faire passer le message. Et les exploits et les traits de ces martyrs resteront présents dans la mémoire nationale. L'initiative louable du MCA est très appréciée et un geste à méditer", a indiqué M. Zitouni avant d'apposer sa signature sur le Registre d'or du Musée.

A la fin de la cérémonie, les présents ont assisté à une projection vidéo sur l'histoire de la création du MC Alger et un débat s'en est suivi sur le sujet.

Il est à rappeler que les donateurs au Musée sportif algérien recevront un certificat attestant la donation des objets qui seront soigneusement conservés.