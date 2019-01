Ile Maurice: Présidence du Bar Council - Ceux intéressés ont jusqu'à ce jeudi pour postuler

Ils ont à l'unanimité demandé que la réunion spéciale de la Mauritius Bar Association se tienne le même jour que l'assemblée générale prévue le 31 janvier. Requête à laquelle a accédé la MBA, ce mardi 15 janvier.

Ainsi, lors de la prochaine rencontre, les avocats seront non seulement appelés à ratifier les amendements portant sur les «subscription fees» ou «membership fees» et le «e-voting». Ils seront aussi invités à voter pour le / la président (e) du Bar Council. C'est Me Hervé Duval qui en est à la tête.

Sollicité pour une réaction, Me Yahia Nazroo, secrétaire du Conseil de l'ordre des avocats, indique que les candidats ont jusqu'au jeudi 17 janvier pour postuler. Selon nos informations, aucun membre n'a encore «put in their application».