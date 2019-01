Algérie: Tamazight a besoin de toutes les compétences pour renforcer sa place dans la consolidation de l'identité nationale

Tlemcen — Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a estimé, mardi à Tlemcen, que "la contribution de toutes les compétences nationales est nécessaire pour renforcer la place de Tamazight dans la consolidation de l'identité nationale".

Présidant l'ouverture d'un colloque international sur l'architecture amazighe, organisé par le HCA au palais de la culture "Abdelkrim Dali", Si El Hachemi Assad a rappelé que l'Etat œuvre à la promotion de Tamazight comme langue nationale et officielle et comme l'une des trois composantes de notre identité nationale.

"Tamazight a besoin de la contribution de toutes les compétences nationales pour renforcer sa place et mettre l'identité nationale à l'abri de toutes les manipulations et comportements tendancieux qui tentent de semer la discorde et la discrimination entre le peuple d'une même nation", a-t-il souligné.

Le SG du HCA a estimé que la création d'une Académie algérienne de la langue amazighe permettra de parachever le processus de réhabilitation de cette langue dans notre pays et d'ouvrir les larges perspectives sur le plan du travail à mener dans plusieurs domaines au niveau du HCA, fort de son expérience ayant permis l'édition de publications scientifiques et littéraires, considérées comme des apports non négligeables de la création en Tamazight en Algérie".

Le même orateur a considéré qu'il est du devoir de tous d'être fiers des trois composantes de notre identité nationale. Celles-ci sont au service de l'unité nationale.

"Il s'agit de placer nos deux langues nationales et officielles, l'Arabe et Tamazight, dans leur véritable cadre pour les développer en permanence selon une vision scientifique saine, loin de toutes les surenchères pour restituer leur place naturelle définie par les dispositions constitutionnelles", a-t-il déclaré.

"Nous sommes appelés à mettre en œuvre tout ce qui est susceptible d'initier et matérialiser les valeurs de vivre ensemble, lutter contre les idées extrémistes et fanatiques. L'Arabe et Tamazight sont deux langues constituant un socle cohérent et indissociable, en raison de leurs relations complémentaires, fondées sur la fusion civilisationnelle à travers les âges", a encore ajouté M. Assad.

Le SG du HCA a affirmé que "le projet politique, prôné par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à travers la réconciliation civile et la charte pour la paix, a ouvert la voie à la promotion des constantes de l'identité nationale et en a fait un atout commun pour tous les Algériens. Ce projet a placé ainsi le statut de Tamazight sur la voie de la promotion et de son enseignement progressif et à l'abri des manipulations politiques".

Si El Hachemi Assad a estimé que "tout ce qui a été réalisé dans ce domaine nécessite actuellement la mise en place d'un plan consensuel imposant à toutes les instances nationales l'amélioration de la prise en charge de Tamazight à travers tout le pays et le lancement de l'amendement de certaines lois qui ne s'adaptent pas aux dispositions de la constitution".

Dans ce contexte, il a signalé que la priorité du HCA est de faire échec à certains arguments prônés par exemple par ceux qui s'opposent à l'enseignement de Tamazight dans les écoles sous prétexte de son caractère non obligatoire.

L'autre priorité du HCA est d'encourager la traduction, en tant que moyen important pour enrichir la culture nationale, a-t-il dit.

M. Assad a appelé les intellectuels et les politiciens à consacrer l'unité des constantes du peuple et à éviter de tomber dans le piège du monopole ou de la marginalisation de toute constante de l'identité nationale.

"L'Algérie mérite tout notre amour, notre attachement à la servir et à œuvrer pour la consécration de ses trois dimensions l'Arabité, l'amazighité et l'Islam".

Ce colloque international auquel ont pris part des universitaires du pays et de certains pays arabes a été marqué par des interventions sur l'architecture amazighe en Algérie et d'autres pays arabes dont la Tunisie t le Maroc.

Des conférences sur la construction numide d'El Hodna, l'urbanisme rural amazigh ont été également ainsi que la présentation de modèles de l'architecture du M'zab, des villages des Aurès et du Sahara.