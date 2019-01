Tunisie: Nouvelle approche pour attirer les jeunes

Ce colloque a réuni 350 jeunes inscrits dans les 45 centres de formation professionnelle répartis dans les 24 gouvernorats du pays, notamment les centres sectoriels spécialisés dans divers domaines dont le bâtiment, l'habillement, l'art graphique, la mécanique, la maintenance et les services tertiaires. Les centres de formation professionnelle et d'apprentissage, les centres de formation des filles rurales, les centres de formation et de promotion du travail indépendant étaient également de la partie.

Renforcer l'interactivité

Ce colloque a connu aussi la participation de 100 jeunes adhérents aux établissements de jeunesse du gouvernorat de Sousse. Mme Hajer B.Salem, directrice du centre sectoriel de formation en soudure, outillage et plasturgie de Sousse et coordinatrice régionale de l'organisation du colloque, nous a indiqué que cette manifestation a pour objectif principal de renforcer l'interactivité entre les établissements de jeunesse et ceux de la formation professionnelle.

Elle vise aussi d'autres objectifs dont le renforcement des activités de la vie associative dans les centres de formation professionnelle, la création d'un réseau entre les jeunes des établissements de la formation professionnelle et les jeunes des établissements de jeunesse du pays, la découverte de dons dans les divers domaines socio-économiques et culturels, le renforcement de l'esprit de citoyenneté auprès des jeunes des deux types d'établissements, la création d'un espace permanent dans le réseau des programmes de radio pour véhiculer les informations destinées à promouvoir les systèmes de la formation professionnelle, le développement des capacités et des compétences des animateurs dans le domaine de l'animation scientifique, et le développement des techniques de polarisation et d'attraction des jeunes pour les inciter à s'inscrire dans les centres de formation professionnelle.

Pour sa part, M. Lassaâd Maghrebi, directeur du complexe des jeunes de Sousse, nous a révélé que parmi les objectifs de cette manifestation il y a lieu de citer la sensibilisation et l'incitation des jeunes de la formation professionnelle à compléter leur formation théorique professionnelle dans les ateliers pratiques de la maison des jeunes de Sousse dont ceux qui concernent l'entretien de la plomberie sanitaire, la menuiserie, la robotique, les arts plastiques, les moyens audio-visuels, la musique, le théâtre, l'environnement, l'écologie, les sports (aérobic, arts martiaux, gymnastique), la radio-web, la citoyenneté et le volontariat.

La roborique fait son entrée

Aussi, 15 ateliers dans divers domaines, à savoir la radio-web, les moyens audio-visuels, la robotique, la danse , le développement des dons personnels, les arts plastiques, la sécurité routière, la citoyenneté, le théâtre, l'environnement, le volontariat, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, le secourisme, l'animation scientifique et l'écologie, ont été programmés.

Ces ateliers ont été supervisés par des animateurs relevant de l'Atfp, de l'espace Entreprendre, de l'université de Sousse (étudiants de l'Iset et de l'Eniso), des établissements de jeunesse ainsi que par des responsables des associations de la société civile.

Ces ateliers, comme nous l'a confié Ammar Essid, coordinateur du programme technique du colloque, ont été supervisés par des animateurs spécialistes et chevronnés et ont permis aux jeunes de s'initier à plusieurs domaines tels que la robotique (initiation à la fabrication d'un robot), la radio-web (préparation d'une émission radio et sa diffusion sur le site web «Sousse.radiomjs.tn»), l'écologie, le théâtre, la danse, le développement des dons personnels, la citoyenneté, les arts plastiques, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises (sensibilisation et incitation des jeunes à créer leurs propres projets selon des étapes dont on cite notamment l'idée du projet innovant, le traitement de l'idée, l'étude du projet innovant et les divers types de financement).

Notons que cet atelier relatif à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises a connu la participation des structures d'appui dont l'espace Entreprendre,les pépinières d'entreprises et la BTS.

Ce colloque a constitué un véritable forum de discussion entre les jeunes de la formation professionnelle, les jeunes inscrits dans les établissements de jeunesse et les structures d'appui à la création d'entreprises. Il a permis d'échanger des idées, des opinions et des informations dont l'objectif est de renforcer l'initiative des jeunes à créer leurs propres projets.