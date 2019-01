Algérie: Le Président Bouteflika signe 5 décrets présidentiels de coopération avec plusieurs pays

Alger — Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé 5 décrets présidentiels portant ratification d'accords de coopération et de mémorandum d'entente avec plusieurs pays et ce conformément à l'article 91-9 de la Constitution, indique mardi un communiqué de la Présidence de la République.

Il s'agit de l'accord portant amendement et prorogation de l'accord de la coopération en matière des sciences et de technologie entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, signé à Alger le 23 avril 2018.

Il s'agit également de l'accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire de Chine sur l'exemption mutuelle de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, signé à Pékin le 11 juillet 2018.

L'autre décret présidentiel signé par le président Bouteflika porte ratification du mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie dans les domaines de la protection du consommateur, de la répression des fraudes et du contrôle des biens et des services, signé à Alger le 17 janvier 2018.

Le chef de l'Etat a signé également le décret présidentiel portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine des sports entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Alger le 28 février 2014.

Le président de la République a signé, en outre, le décret présidentiel portant ratification de l'accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la République de Belarus, portant création d'une commission mixte pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique, signé à Minsk le 20 février 2018.