Tunisie: Préserver les unités de production d'œufs

Une séance de travail a eu lieu le 10 janvier 2019, au siège du ministère du Commerce, sous l'égide de Omar El Bahi, ministre du Commerce et Samir Taïeb, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. A cette occasion, un exposé sur la situation actuelle du secteur des œufs a été présenté ainsi qu'un aperçu de la réaction des parties prenantes suite à l'augmentation du coût de production et l'intervention du ministère du Commerce pour fixer les prix de vente au niveau de la production.

Cette situation a ébranlé la confiance entre les parties prenantes et a causé une perturbation de l'approvisionnement du marché. La crise pourrait se poursuivre encore et menace la filière des œufs qui est pourtant une source de fierté des professionnels, compte tenu des acquis importants réalisés.

En effet, la filière a réussi à satisfaire totalement les besoins de notre pays en œufs et volailles tout en exportant vers plusieurs pays. Après concertation et discussion constructive, il a été convenu de retenir le principe de vente les quatre œufs à 900 millimes, et ce, à partir du vendredi 11 janvier 2019. Le coût de production fera l'objet, lui aussi, d'une révision lors d'une prochaine séance de travail.

A noter que cette séance de travail s'est déroulée en présence des directeurs des administrations concernées, de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche sous la conduite de Limam Bargougui, membre du bureau exécutif chargé des produits avicoles et des membres de la Fédération nationale des éleveurs de volailles ainsi que Fethi Ghrib, directeur général du Groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles, Chaher Chetoui, directeur général du Groupement et les représentants des organisations de défense des consommateurs.