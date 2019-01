Ile Maurice: Révision judiciaire - Pour la Commission drogue, il était «de son devoir» d'enquêter sur Gulbul

Il y a eu des échanges de communication entre le numéro de téléphone enregistré au nom de l'épouse de Raouf Gulbul, la juge Rehana Mungly-Gulbul, et la Colombie. Et, «c'était également le devoir de la Commission d'enquêter sur les informations portant sur ces échanges». Dans un affidavit déposé en cour hier, lundi 14 janvier, Sam Lauthan, un des assesseurs de la Commission d'enquête sur la drogue, a donné la réplique à Me Raouf Gulbul.

Ce dernier a saisi la Cour suprême pour réclamer une révision judiciaire, afin de contester les conclusions de la Commission drogue dont le rapport a été rendu public vendredi 27 juillet 2018. Selon Me Raouf Gulbul, la Commission Lam Shang Leen a agi de mauvaise foi.

Ce que dément Sam Lauthan. «Respondent aver that questions were put to Applicant (NdlR, Raouf Gulbul) concerning the text messages after the Commission was informed by Inquiry Team that the text messages were received from Columbia having regard to the International code attributed to that country.»

De plus, peut-on lire dans l'affidavit, «le demandeur avait eu la possibilité de fournir des explications concernant l'utilisation de la carte SIM enregistrée au nom de son épouse au cours de la campagne électorale de 2014 afin de communiquer avec son directeur de campagne adjoint.»

Du reste, fait valoir Sam Lauthan, la Commission drogue a fait des remarques et observations plutôt que des conclusions par rapport à Me Raouf Gulbul. «These comments and observations are not amenable to Judicial review.»